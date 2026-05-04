¡Terror en Ventanilla! Joven de 18 años resulta herida durante feroz balacera en el AA. HH. Costa Azul

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una balacera en un asentamiento humano de Ventanilla dejó como saldo una joven de 18 años herida y desató pánico entre los vecinos de la zona. La víctima fue trasladada de emergencia al hospital, mientras que la Policía ya investiga el móvil del ataque. Las cámaras de seguridad serán claves para el esclarecimiento del caso.

Joven de 18 años es herida de bala

Según información preliminar, la joven de 18 años, identificada como Ariana Huamaní Martínez, se encontraba conversando con un amigo al costado de una losa deportiva en el asentamiento humano Costa Azul, en Ventanilla, cuando repentinamente se desató el ataque, aproximadamente a las 8:30 p. m. del 3 de mayo.

Según informó la Policía, la víctima estaba conversando con un amigo en el lugar cuando fueron interceptados por sujetos desconocidos, quienes les dispararon en al menos seis oportunidades. El acompañante de la víctima logró escapar del lugar, mientras que ella recibió varios impactos en el pie, por lo que terminó desvaneciéndose.

Huamaní Martínez fue trasladada de emergencia al Hospital de Ventanilla y su estado de salud aún es reservado. Mientras tanto, la Policía no ha determinado el móvil del crimen, ya que el caso se encuentra en investigación. Las cámaras ubicadas en la avenida donde se registró el ataque serán claves para identificar a los delincuentes, además de posibles cómplices.

La balacera alarmó también a los vecinos de la zona, quienes han reportado que en las últimas semanas ha habido un incremento de la delincuencia. Por ello, pidieron a las autoridades mayor presencia policial en el asentamiento humano para evitar futuros ataques que puedan poner en peligro vidas.

🔴🔵 Ventanilla: Una joven de 18 años resultó herida durante una feroz balacera en el A.H. Costa Azul.



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Otro crimen en el Callao

Un nuevo asesinato ocurrido la noche del lunes 27 de abril dejó alarmados a los vecinos del Callao. Un profesor de artes marciales fue ultimado a balazos cuando salía de su local educativo, mientras que el alumno que lo acompañaba resultó gravemente herido. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para dar con los responsables del ataque.

el trágico hecho ocurrió en la cuadra dos de la avenida Comandante Pérez Salmón, lugar donde el profesor tenía su local de artes marciales. El docente fue identificado como Alexander Edilberto Vinces Paiva (44) y murió luego de recibir múltiples disparos cuando se retiraba de su centro de labores.

La Policía informó que todo ocurrió en horas de la noche de este último lunes. Un vehículo de color rojo, con lunas polarizadas, estuvo varios minutos fuera de la academia de artes marciales y, cuando el profesor salía del local, le dispararon una ráfaga de balas que acabó con su vida de forma inmediata.

Es así que, la Policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables del ataque y esclarecer el móvil del crimen. En tanto, los vecinos exigen acciones inmediatas ante el aumento de la inseguridad, temiendo que hechos como este vuelvan a repetirse y pongan en riesgo la vida de más personas en la zona.