Conoce AQUÍ el Cronograma Electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 04/05/2026
El proceso hacia las urnas entra en una fase decisiva, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el Cronograma Electoral de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 continúa su despliegue, habiendo superado ya los primeros hitos críticos: el cierre de renuncias y la afiliación de militantes.
Consolidación del padrón y depuración de listas
Actualmente, el organismo se concentra en la verificación de afiliaciones y la organización del padrón electoral, pasos fundamentales antes de dar paso a las elecciones primarias y la inscripción formal de candidaturas.
Con el domingo 4 de octubre de 2026 como meta final, este calendario busca garantizar que tanto ciudadanos como organizaciones políticas cumplan con los requisitos de ley para una contienda transparente y organizada.
Candidaturas y elecciones primarias (abril y mayo)
- 2 de abril: es la fecha máxima para presentar solicitudes de inscripción de candidatos ante los órganos electorales de las organizaciones políticas.
- 3 de abril: el JNE aprobará el uso de los padrones electorales, y el 7 de abril los entregará a la ONPE.
- 9 de abril: las organizaciones políticas deberán entregar sus candidaturas finales a la ONPE.
Las elecciones primarias continúan con:
- 7 de mayo: remisión del padrón electoral.
- 17 de mayo: se realizarán las elecciones primarias bajo las modalidades a) y b) del artículo 24 de la LOP, así como la elección de delegados por parte de los afiliados, correspondiente a la modalidad c).
- 21 de mayo: OP entrega de la relación de delegados a la ONPE.
- 24 de mayo: elección de candidatos por delegados bajo las modalidad c).
- 1 de junio: proclamación de resultados de las elecciones primarias.
Inscripción y definición final (junio a septiembre)
- 6 de junio: se aprobará el padrón electoral definitivo.
- 16 de junio: vence el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, así como el cierre del ROP.
- 26 de julio: la ONPE realizará el sorteo de miembros de mesa.
- 5 de agosto: se publicarán las listas de candidatos admitidos y vencerá el plazo para renuncias y retiro de listas.
- 20 de agosto: los JEE resolverán en primera instancia tachas y exclusiones.
- 4 de setiembre: se resolverán las apelaciones, y el 5 de setiembre quedarán inscritas las candidaturas definitivas.
- 3 de octubre: vence el plazo para exclusión por situación jurídica del candidato.
Día de votación
- Domingo 4 de octubre de 2026: Elecciones Regionales y Municipales 2026, en las que la ciudadanía elegirá a gobernadores regionales, alcaldes y regidores.
El Jurado Nacional de Elecciones exhortó a la ciudadanía y a las organizaciones políticas a informarse por los canales oficiales y respetar los plazos establecidos, a fin de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente y conforme a la ley.