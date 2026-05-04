Conoce AQUÍ el Cronograma Electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El proceso hacia las urnas entra en una fase decisiva, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el Cronograma Electoral de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 continúa su despliegue, habiendo superado ya los primeros hitos críticos: el cierre de renuncias y la afiliación de militantes.

Consolidación del padrón y depuración de listas

Actualmente, el organismo se concentra en la verificación de afiliaciones y la organización del padrón electoral, pasos fundamentales antes de dar paso a las elecciones primarias y la inscripción formal de candidaturas.

Con el domingo 4 de octubre de 2026 como meta final, este calendario busca garantizar que tanto ciudadanos como organizaciones políticas cumplan con los requisitos de ley para una contienda transparente y organizada.

Candidaturas y elecciones primarias (abril y mayo)

2 de abril: es la fecha máxima para presentar solicitudes de inscripción de candidatos ante los órganos electorales de las organizaciones políticas.

es la fecha máxima para presentar solicitudes de inscripción de candidatos ante los órganos electorales de las organizaciones políticas. 3 de abril: el JNE aprobará el uso de los padrones electorales, y el 7 de abril los entregará a la ONPE.

el JNE aprobará el uso de los padrones electorales, los entregará a la ONPE. 9 de abril: las organizaciones políticas deberán entregar sus candidaturas finales a la ONPE.

🗓️El #CronogramaElectoral de las Elecciones Regionales y Municipales #ERM2026 🗳️sigue en marcha.



Esta línea de tiempo detalla las fechas límites y plazos que deberán cumplir las entidades del sistema electoral y las organizaciones políticas con intenciones de participar en este... pic.twitter.com/oqsheQr8v0 — JNE Perú (@JNE_Peru) January 6, 2026

Las elecciones primarias continúan con:

7 de mayo: remisión del padrón electoral.

remisión del 17 de mayo: se realizarán las elecciones primarias bajo las modalidades a) y b) del artículo 24 de la LOP, así como la elección de delegados por parte de los afiliados, correspondiente a la modalidad c).

se realizarán las elecciones primarias bajo las modalidades a) y b) del artículo 24 de la LOP, así como la elección de delegados por parte de los afiliados, correspondiente a la modalidad c). 21 de mayo: OP entrega de la relación de delegados a la ONPE.

OP entrega de la relación de delegados a la ONPE. 24 de mayo : elección de candidatos por delegados bajo las modalidad c).

: elección de candidatos por delegados bajo las modalidad c). 1 de junio: proclamación de resultados de las elecciones primarias.

Inscripción y definición final (junio a septiembre)

6 de junio: se aprobará el padrón electoral definitivo.

se aprobará el padrón electoral definitivo. 16 de junio: vence el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, así como el cierre del ROP.

vence el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, así como el cierre del ROP. 26 de julio: la ONPE realizará el sorteo de miembros de mesa.

la ONPE realizará el sorteo de miembros de mesa. 5 de agosto: se publicarán las listas de candidatos admitidos y vencerá el plazo para renuncias y retiro de listas.

se publicarán las listas de candidatos admitidos y vencerá el plazo para renuncias y retiro de listas. 20 de agosto: los JEE resolverán en primera instancia tachas y exclusiones.

los JEE resolverán en primera instancia tachas y exclusiones. 4 de setiembre: se resolverán las apelaciones, y el 5 de setiembre quedarán inscritas las candidaturas definitivas.

se resolverán las apelaciones, y el 5 de setiembre quedarán inscritas las candidaturas definitivas. 3 de octubre: vence el plazo para exclusión por situación jurídica del candidato.

Día de votación

Domingo 4 de octubre de 2026: Elecciones Regionales y Municipales 2026, en las que la ciudadanía elegirá a gobernadores regionales, alcaldes y regidores.

El Jurado Nacional de Elecciones exhortó a la ciudadanía y a las organizaciones políticas a informarse por los canales oficiales y respetar los plazos establecidos, a fin de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente y conforme a la ley.