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Detalles de los movimientos telúricos

Dos sismos remecen el Perú HOY, 04 de MAYO: Conoce AQUÍ los epicentros y la magnitudes

Dos sismos sacudieron Perú la madrugada de este lunes 4 de mayo. Conoce cuál fue la magnitud, el epicentro y todos los detalles de los últimos sismos que sorprendieron a la ciudadanía esta madrugada, según el IGP.

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04/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 04/05/2026

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Perú no deja de temblar. Dos sismos sacudieron el país en la mañana de este lunes 4 de mayo: Conoce cuáles fueron las magnitudes y los epicentros de estos movimientos telúricos que alertaron a la ciudadanía desde muy temprano, de acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo de 4.1 en Arequipa

El primer sacudón fue a las 00:08 a. m., Según el IGP, el temblor fue de 4.1 y el epicentro fue 16 km al SE de Yauca, Caravelí, en Arequipa. Con 62 km de profundidad, el sacudón se sintió fuerte en varios sitios cercanos, pero por suerte no hubo ni un daño que lamentar.

Sismo de 4.0 en Áncash

Minutos después, la calma volvió a romperse. A las 00:51 a. m., el IGP informó que el evento alcanzó una magnitud de 4.0 y tuvo su epicentro a 182 km al SO de Huarmey, en Áncash, la profundidad fue de 21 km, y fue percibido levemente por la población.

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