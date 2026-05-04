Dos sismos remecen el Perú HOY, 04 de MAYO: Conoce AQUÍ los epicentros y la magnitudes

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú no deja de temblar. Dos sismos sacudieron el país en la mañana de este lunes 4 de mayo: Conoce cuáles fueron las magnitudes y los epicentros de estos movimientos telúricos que alertaron a la ciudadanía desde muy temprano, de acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo de 4.1 en Arequipa

El primer sacudón fue a las 00:08 a. m., Según el IGP, el temblor fue de 4.1 y el epicentro fue 16 km al SE de Yauca, Caravelí, en Arequipa. Con 62 km de profundidad, el sacudón se sintió fuerte en varios sitios cercanos, pero por suerte no hubo ni un daño que lamentar.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0250

Fecha y Hora Local: 04/05/2026 00:08:33

Magnitud: 4.1

Profundidad: 62km

Latitud: -15.78

Longitud: -74.45

Referencia: 16 km al SE de Yauca, Caravelí - Arequipahttps://t.co/bo1Gunva6D — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 4, 2026

Sismo de 4.0 en Áncash

Minutos después, la calma volvió a romperse. A las 00:51 a. m., el IGP informó que el evento alcanzó una magnitud de 4.0 y tuvo su epicentro a 182 km al SO de Huarmey, en Áncash, la profundidad fue de 21 km, y fue percibido levemente por la población.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0251

Fecha y Hora Local: 04/05/2026 00:51:05

Magnitud: 4.0

Profundidad: 21km

Latitud: -11.16

Longitud: -79.39

Referencia: 182 km al SO de Huarmey, Huarmey - Áncashhttps://t.co/hlOXPgY8SU — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 4, 2026

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