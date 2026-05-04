INPE entregó a alias 'Pequeño J' a Interpol para su extradición a Argentina: Es acusado de triple feminicidio

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) entregó a agentes de Interpol a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', para que sea extraditado este lunes 4 de mayo a Argentina, donde será procesado como presunto autor intelectual de un triple feminicidio en Florencio Varela, Buenos Aires.

Cronología de la entrega de 'Pequeño J' a Interpol

Este operativo se llevó a cabo durante la madrugada de hoy desde las inmediaciones del penal Ancón, al promediar las 4 de la mañana, bajo estrictas medidas de seguridad a cargo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Allí, agentes de Interpol le colocaron un chaleco y grilletes al prontuariado previamente a abordar una unidad móvil de color gris. El también denominado 'Montana' vestía completamente de blanco, con la cabeza rapada guardando total hermetismo y con una actitud seria.

Luego fue trasladado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde Valverde Victoriano fue presentado ante Migraciones debido a que no presentaba pasaporte vigente. Posteriormente, el convoy se dirigió al Grupo Aéreo Número 8, en el Callao, acompañado de un contingente integrado por la PNP, el grupo SUAT y el GRECCO.

Después, pasada las 6 y 30 de la mañana, el acusado de un triple crimen llegó a la sede de la División de Aviación Policial (DIRAVPOL). Al respecto, un equipo de Exitosa constató que un total de 50 agentes policiales es la custodia asignada a 'Pequeño J' y que se espera la llegada de autoridades de Argentina.

Será trasladado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza

En dicho lugar permanecerá a la espera de la llegada de un avión de la Fuerza Aérea de Argentina que será el encargado de trasladarlo hacia Buenos Aires para que enfrente los cargos en su contra ante la justicia argentina con ello se marcaría la fase final de su extradición.

Hay que mencionar que, se tiene previsto que la aeronave llegue al Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 10 de la mañana donde será recibido por autoridades judiciales de dicho país.

Además, según información recogida por nuestro medio se preveé que los familiares de las tres víctimas de feminicidio sean convocadas para realizar una especie de protesta con el fin de buscar justicia.

En un día clave, el INPE entregíó a agentes de Interpol a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', para su extradición este lunes 4 de mayo. Este prontuariado es acusado de ser el autor intelectual de un triple feminicidio suscitado en la ciudad Florencio Varela, localizada en Buenos Aires.