Pompinchú: El emotivo adiós al cómico al ritmo de Rossy War en San Juan de Lurigancho

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los restos del querido cómico ambulante Alonso Gonzales Mendoza, Pompinchú, ya descansan en el camposanto Los Sauces. Sus seguidores y colegas lo despidieron con la música de Rossy War, recordando su exitoso paso por el programa televisivo que marcó una época dorada en el humor peruano.

El último recorrido de un ícono del humor popular

El féretro de Pompinchú recorrió lugares emblemáticos como el Parque Universitario y la Alameda Chabuca Granda antes de su entierro. Estos espacios fueron los escenarios donde el artista derramó su talento y consolidó su vínculo indestructible con el público que hoy llora su pronta partida.

Familiares y amigos íntimos acompañaron el ataúd en una ceremonia cargada de nostalgia y profundo sentimiento popular. Los asistentes recordaron que el artista supo ganarse el cariño de la gente gracias a su humildad y esa chispa única que lo caracterizó en cada presentación callejera.

Figuras del humor como El Chino Risas y Jofre Vázquez se hicieron presentes en el distrito de San Juan de Lurigancho. Ellos destacaron el importante legado que deja Pompinchú en la comedia nacional y la alegría que siempre lograba transmitir.

La ceremonia fúnebre se convirtió en un homenaje a la cultura urbana limeña que Pompinchú representó dignamente durante décadas. Entre aplausos y lágrimas, los seguidores reafirmaron que su legado seguirá vivo en cada rincón donde un cómico ambulante intente hacer reír a los transeúntes hoy.

Al estilo de "El Show de los Cómicos Ambulantes", se despidió Pompinchú de su público. pic.twitter.com/XpWMF4gCPO — Alvaro Pimentel (@AlvaroPimentelx) May 4, 2026

El éxito eterno de El Show de los Cómicos Ambulantes

La despedida fue fiel al estilo de El Show de los Cómicos Ambulantes, programa que llevó a Gonzales Mendoza al estrellato nacional. La canción "Nunca Pensé Llorar" sonó con fuerza, evocando aquellas entradas triunfales que realizaban los humoristas en la televisión de los años noventa.

Este marco musical no fue casualidad, pues representó el momento de mayor éxito profesional del recordado artista peruano. Sus compañeros de arte resaltaron que Alonso nunca perdió su esencia a pesar de la fama alcanzada en la pantalla chica.

El entierro en el cementerio Los Sauces cierra un capítulo importante en la historia del espectáculo popular contemporáneo en nuestro país. La partida de este integrante de los cómicos ambulantes deja un vacío difícil de llenar en el corazón de quienes disfrutaron de sus divertidas ocurrencias.

Ante ello, la ciudad despidió a Pompinchú al estilo de El Show de los Cómicos Ambulantes, honrando su trayectoria y carisma. Su entierro en el cementerio Los Sauces recordó que Alonso Gonzales Mendoza será recordado siempre como un grande del humor que hizo reír a todo el país.