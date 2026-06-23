Corte de agua el miércoles 24 de junio: ¿Qué distritos de Lima se verán afectados, según Sedapal?

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua en Lima, según el último reporte de Sedapal. Conoce qué distritos de la capital se verán afectados con la suspensión temporal del servicio programado para el miércoles 24 de junio.

Corte de agua en Lima: ¿Por qué será la suspensión?

La empresa Sedapal dio a conoce que habrá nueva suspensión del servicio de agua potable en diversos distritos de la capital debido a trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de seguir garantizando la continuidad del suministro sin mayores inconvenientes en el futuro.

En ese marco, instó a los usuarios de Lima a tomar medidas previsionales para afrontar el corte de agua programado para el miércoles. Asimismo, ponde a disposición de todos el número del Aquafono (01) 317-8000, para que puedan consultar sobre cualquier otro inconveniente sobre la conexión en sus hogares o negocios.

Distritos, zonas y horarios del corte de agua

La entidad informó que la interrupción del recurso hídrico se ejecutará por etapas, por lo que el impacto será gradual según el cronograma establecido que puedes verificar en el siguiente ENLACE. Descubre qué distritos se verán afectados por el corte de agua el 24 de junio:

Sin agua en Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Piérola, Asoc. Las Violetas de Santa Clara - Esq. Piérola.

hasta las 8:00 p.m. en Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Piérola, Asoc. Las Violetas de Santa Clara - Esq. Piérola. Desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Piérola, Asoc. Viv. Nueva Villa La Campiña, Asoc. Prop. Las Terrazas del Pueblo Santa Clara.

En Magdalena del Mar

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Urb. Orbea. Urb. San Miguelito, Urb. Udima. Cuadrante: Av. Brasil, Jr. Gonzáles Pavón, Jr. San Martín, Jr. Benito Lazo, Jr. Diego de Agüero (Jr. Yungay).

En Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Brisas de Puente Piedra, A.H. Chavinillo, A.H. Tiwinza, A.H. Villa Escudero, Agrup. Poblacional Monte Sinaí.

Recomendaciones por el corte del recurso hídrico

Priorizar el consumo: Utilizar el líquido elemento exclusivamente para la alimentación, hidratación e higiene básica.

Utilizar el líquido elemento exclusivamente para la alimentación, hidratación e higiene básica. Reciclaje de agua: Reutilizar el agua del lavado de ropa para la descarga de los sanitarios o la limpieza de pisos.

Almacenamiento del agua en depósitos como baldes o bidones desinfectados y con tapas, con anticipación.

Así que si pensabas hacer uso del agua en tu hogar el miércoles 24 de junio, lo ideal es conocer primero si tu distrito se verá afectado con el corte del servicio programado por Sedapal. No dudes en tomar tus precauciones.