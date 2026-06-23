Corte de LUZ en Lima y Callao el 23 y 24 de junio: ¿Qué distritos y zonas se quedarán sin electricidad?

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Reporte de nuevo corte de luz en Lima y Callao. Pluz Energía Perú reveló qué distritos se verán afectados y en qué horario será la suspensión del servicio eléctrico el 23 y 24 de junio. ¿Tu zona está en la lista?

Motivo del corte de luz en Lima y Callao

Pluz Energía precisó que el corte de luz en diversos sectores de la capital responderá a los trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutarán el 23 y 24 de junio con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad a sus usuarios.

Es por ello, que en su comunicado, pide la comprensión del caso y exhorta a que tomen medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas.

Distritos afectados por corte de luz hoy, 23 de junio

De acuerdo al cronograma fijado en sus plataformas oficiales que puedes acceder a través de este ENLACE, las zonas que se verán afectadas por el corte de luz son:

En el Rímac

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Av. Esteban Salmon cdra. 4, calle Polo D Eondegardo cdras. 4, 5, calle Gral. Vidal cdras. 3, 4, 5, Jr. inca Manco cdra. 4, Jr. Fray Antonio Daza cdra. 5, Jr. Quito Yupanqui cdra. 4, Jr. Mcal. Castilla cdra. 4.

En Carabayllo

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en C.P. Chocas Bajo Mz. G.

Asimismo, Pluz Energía Perú precisó que el corte de luz el martes se realizará en San Miguel, Magdalena del Mar, Lima Cercado:

También habrá suspensión del servicio eléctrico en sectores de Lurigancho-Chosica y San Juan de Lurigancho, tal como se detalla en la imagen:

Sin luz en zonas de Lima y Callao el 24 de junio

Sin luz en Independencia

Desde las 00:00 hasta las 6:00 a.m. en Urb. Panamericana Norte / Av. El Pacífico.

En San Juan de Lurigancho

De 8:00 a.m. a 7:00 p.m. en Asoc. Compradores de Campoy calle 15 cruce con calle 21 loza deportiva, calle 15 Mz. LL, Q, Z, calle 21 Mz. LL, calle 23 cdra. 11, Mz. P, P1, Q.

De 9:30 a.m. a las 4:30 p.m. en A.H. Nueva Vida Mz. G, H, I, Agrup. Fam. Las Lomas de Nueva Vida Mz. A, B, C, D, E, F, G, A.H. 1° de Setiembre Mz. A, B, C, D, E, F, A.H. Proy. Integral Los Ángeles sector César Vallejo Mz. A, B, C, D, E, F, G, Agrup. Fam. Amp. César Vallejo II etapa Mz. I, J, K, L, M, N, O, P.

En Ancón

De 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en Parque Industrial de Ancón Mz. M, N, O, Q, R, S, S1, U, Av. Industrias Unidas Mz. M, Agrup. Fam. Hijos de Ancón, Av. Primavera Mz. C, D, G, J, L.

En Callao

De 10:00 a.m. a 6:00 p.m. en Jr. Atahualpa cdra. 6, Av. Guardia Chalaca cdras. 7, 8, 9, calle Tercera cdra. 2, calle García Calderón cdra. 6.

En Los Olivos

Desde las 3:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. en Av. Riva Agüero cdra. 15, Jr. La Confraternidad cdra. 7, Jr. La Amistad cdra. 7, Jr. La Prudencia cdra. 80, Jr. La Honradez cdras. 6, 7, Jr. La Pureza cdras. 80, 81, Jr. La Laboriosidad cdra. 81, Jr. El Patriotismo cdra. 7, Jr. La Dignidad cdra. 80, Urb. Pro. BBB5, K5, L5, M5, N5, O5, U5, UU5, Psje. Fineza cdra. 1.

Pluz Energía informó que realizará cortes programados de luz este martes 23 y miércoles 24 de junio en distintos distritos de Lima y Callao. Toma tus precauciones ante el anuncio de la suspensión temporal.