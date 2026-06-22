Corte de AGUA en Lima el 23 de junio: Revisa los distritos y las zonas afectadas, según Sedapal

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de agua programado para el 23 de junio. Conoce qué distritos de Lima se verán afectados con la suspensión temporal del servicio, según el último reporte de Sedapal. ¿Tu zona está en la lista?

Motivo del corte de agua en Lima el 23 de junio

Una nueva suspensión del servicio de agua potable se registrará este martes en Lima. La empresa estatal Sedapal reveló, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que cortará el suministro para realizar trabajos de mantenimiento preventivo que permitan reforzar el sistema y brindar un servicio de mejor calidad a la ciudadanía en la capital.

Entre algunas de las acciones que se ejecutará el 23 de junio está la limpieza de reservorios y empalmes de tuberías con el objetivo de optimizar el servicio. En ese marco, Sedapal insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con el recurso hídrico en determinadas horas.

Asimismo, recuerda a los usuarios que en caso el servicio de agua potable no se vea restablecido según el cronograma del corte, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000.

¿Qué distritos de Lima no tendrán agua el martes?

Ten en cuenta que el corte de agua será de manera focalizada en distritos específicos de Lima, por lo que te detallamos, según la información revelada por Sedapal a través de este LINK, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, las urbanizaciones y sectores que no contarán con el servicio el martes 23 de junio:

Sin agua en Ate

Horario del corte: Desde la 1:00 p.m . hasta las 11:50 p.m.

del corte: Desde la 1:00 p.m Zonas afectadas: APV. El Paraíso de la Roncadora - Esq. Piérola, Asoc. Los Alpes de Santa Clara - Esq. Piérola, Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Piérola, Asoc. C.P. 1ro de Enero sector Santa Clara - Esq. Piérola, Asoc. C.P. Sector Santa Clara - Esq. Piérola, Asoc. de Prop. Nueva Primavera Santa Clara, Asoc. J.V. Villa Hermosa Roncadora Grande - Esq. Piérola, Asoc. Residencial Sol y Campo - Esq. Piérola, Asoc. La Roncadora - Esq. Piérola, Asoc. Santa Rosa de la Roncadora - Esq. Piérola, Asoc. Las Violetas de Santa Clara - Esq. Piérola, Coop. Vivienda Las Lomas de Palao-Esq. Piérola.

En San Isidro

Áreas afectadas : Urb. Los Rosales. Cuadrante: Pasaje Jorge Arróspide Loyola.

: Urb. Los Rosales. Cuadrante: Pasaje Jorge Arróspide Loyola. Horario de suspensión: Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m.

En Miraflores

Horario del corte: Desde las 12 m. hasta las 11.00 p.m.

hasta las 11.00 p.m. Zonas: Urb. Miraflores, Urb. San Juan. Cuadrante: Av. Angamos Este, Av. Paseo de la República, Av. Ricardo Palma, Av. Arequipa.

En Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Las Brisas del Norte, A.H. Buenos Aires, A.H. La Florida, A.H. Los Girasoles, A.H. Hijos de Lamud II etapa, A.H. Hijos de Luya II, A.H. Keiko Sofía, A.H. La Libertad, A.H. Lomas de Zapallal, A.H. Lomas de Zapallal sector B, A.H. Nuevo Progreso, A.H. Proyecto Integral Zapallal A sector Lomas de Zapallal, A.H. Proyecto Integral Zapallal Alto, A.H. Señor de Los Milagros, A.H. 23 de Setiembre, A.H. los Zorzales, Asoc. Pobladores El Mirador de las Lomas de Zapallal, Asoc. Viv. 15 de Setiembre de Copacabana, Asoc. El Dorado, P.V. Buen Progreso.

El martes 23 de junio habrá corte de agua en Lima, según el reporte de Sedapal. Es por ello, que te revelamos qué distritos se verán afectados para que tomes tus precauciones desde ya.