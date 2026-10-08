Corte de LUZ el 9 de octubre: lista de distritos de Lima y Callao afectados y horarios

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Perú programó un corte de luz para este 9 de octubre en determinados distritos de Lima y el Callao. Conoce el horario y la ubicación exacta de la interrupción del servicio eléctrico.

Cronograma de corte de luz: ¿por qué será la interrupción?

De acuerdo al comunicado de Pluz Perú, el corte de luz programado para el miércoles 9 de octubre se da como parte de los trabajos que la empresa realiza para el mantenimiento y ampliación de su sistema eléctrico.

En ese sentido, la empresa pide la comprensión de sus usuarios y tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas. Recuerda que el corte no será en un distrito en su totalidad sino en zonas específicas como calles, urbanizaciones, manzanas y asentamientos humanos.

Corte de luz el 9 de octubre: ¿en qué distritos?

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el viernes 9 de octubre:

Sectores afectados en Ventanilla

Ventanilla

San Martín de Porres

Horario: 09:00 - 18:00

09:00 - 18:00 Zonas afectadas: Av. 27 de Noviembre Cdra. 4, Jr. Andahuaylas Cdra. 4, Av. Perú Cdras. 32, 33, 34, Jr. Junín Cdras. 33, 34, Jr. Pasco Cdras. 32, 33, 34, Jr. Chachapoyas Cdra. 4, Jr. Iquitos Cdra. 4, Jr. Huánuco Cdra. 34.

Callao

Horario: 09:00 - 19:00

09:00 - 19:00 Zonas afectadas: Pro. Viv. Las Magnolias Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H. Piedra Liza Mzs. A, B, C, D, E, F, G, Pro. Viv. Costa Azul de Oquendo Mzs. B, C, D, E, I, J, Av. Parcela 10 Sección 4 Exfundo Oquendo M s/n, Prog. Viv. San Carlos Mzs. A, B, C, Pro. Viv. Praderas de Oquendo Mzs. A, B, C, J, A.H. Piedra Liza Taboada Mzs. A, B, C, D, E, F, G, Asoc. San Valentín Mzs. E, F, Av. F Cdra. 930.

Cercado de Lima

Horario: 12:00 - 13:00

12:00 - 13:00 Zonas afectadas: Av. Enrique Meiggs Cdras. 7, 8, 9, Av. Esperanza Cdras. 7, 8, 9, Calle Estrella Cdra. 9, Calle Ferreñafe Cdra. 2, Psje. Huillac Ñusta Cdra. 2, P.J. Villa María del Perpetuo Socorro Mzs. 3, 4, P.J. El Planeta Mzs. 1, 2, 3, 7.

Ante el anuncio de corte de luz programado para el 9de octubre por Pluz Perú, se aconseja revisar el cronograma para revisar los distritos que se encuentran dentro de la lista de interrupción temporal del servicio.