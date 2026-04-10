Corte de luz el 11 de abril en Lima y Callao: Lista de distritos que se verán afectados el sábado

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sin luz hasta por 10 horas. Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte temporal del servicio eléctrico el sábado 11 de abril, según el último reporte de Pluz Energía Perú.

Motivo del corte de luz en Lima y el Callao el 11 de abril

De acuerdo al comunicado compartido en su portal oficial, la empresa reveló que ejecutará una nueva jornada de corte de luz el sábado debido a trabajos de mantenimiento preventivo del suministro con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad a sus usuarios distribuidos en distintos distritos de Lima y el Callao.

Debido a esta situación, Pluz Energía Perú pidió la comprensión del caso y mantenerse informados en sus plataformas oficials sobre algún cambio en el cronograma de la suspensión de la energía eléctrica. Asimismo, recordó que el corte será en determinadas zonas y horarios escalonados para aminorar el impacto de no contar con electricidad en sus hogares.

Distritos afectados por suspensión de servicio eléctrico

Según el más reciente reporte de la empresa, los distritos que no tendrán luz el 11 de abril en Lima y Callao, son los siguientes:

Sin luz en Carabayllo

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Asoc. Los Álamos de Carabayllo Mzs. J, K, Asoc. Villa Sta. María Mz. I. M.

hasta las 6:30 p.m. en Asoc. Los Álamos de Carabayllo Mzs. J, K, Asoc. Villa Sta. María Mz. I. M. Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Jr. Los Florales cdras. 1, 2, 3, 4, Jr. Miraflores cdras. 3, 4, 5, Jr. Chiclayo cdras. 1, 2, 3, Jr. Piura cdras. 1, 2, 3, Jr. Las Acacias cdra. 1, Jr. Los Alhelíes cdra. 1.

Sin servicio en Ancón

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en A.H. Las Palmeras de Ancón Mzs. A, B, C, D, E, Asoc. Viv. Los Piuranos Mzs. C, D, A.H. Las Esteras II Mz. C.

En el Callao

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Fundo Bocanegra - CA.A. Jr. Las Maquinarias 282 Urb. Bocanegra.

Recomendaciones ante el corte de luz

Si sabes que habrá corte de luz donde vives ten en cuenta los siguientes consejos:

Carga tus dispositivos.

Ten lista linternas y baterías de mano. Evita el uso de velas, ya que son la principal causa de incendios durante apagones.

y baterías de mano. Evita el uso de velas, ya que son la principal causa de incendios durante apagones. No abras la puerta de tu refrigerador: mantiene la temperatura por 4 horas protegiendo tus alimentos.

Espera a que la luz vuelva. Reconecta equipos uno a uno.

Así que pensabas hacer uso de la luz en casa este sábado 11 de abril, ten en cuenta primero si tu hogar está dentro de la lista de los distritos que se verán afectados con la suspensión del servicio eléctrico en Lima y el Callao.