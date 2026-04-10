Corte de agua el 11 y 12 de abril en distritos de Lima: Zonas y horarios de la suspensión del servicio

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comunicó que ha programado para el sábado 11 y domingo 12 de abril un nuevo corte del suministro en diversos distritos de la capital. Conoce qué zonas y en qué horarios será la suspensión.

Sedapal: Motivo del corte de agua en Lima

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal indicó que el corte del servicio de agua se deberá por trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios y otras acciones que tienen como objetivo optimizar el suministro.

En ese marco, se exhorta a los vecinos de las zonas afectadas que tomen medidas previsionales desde ya como el almacenamiento del recurso en recipientes limpios para aminorar el impacto de la restricción temporal. También puedes comunicarte al Aquafono (01) 317-8000 para obtener mayor información sobre algún cambio en el cronograma.

¿En qué distritos no habrá agua el 11 de abril?

De acuerdo al reporte oficial de Sedapal, hasta el cierre de esta nota, estos son los distritos de la capital que no contarán con servicio de agua potable en un determinado horario este sábado 11 de abril:

Sin servicio en Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. El Valle de Carapongo -E_Carapongo, Asoc. El Portillo 2da etapa, Asoc. El Portillo sección N° 10, Asoc. Parcela Señor de los Milagros, Asoc. Rural Prod. Agrícolas Huancayo, U. Pop. Paraíso del Valle de Carapongo.

en A.H. El Valle de Carapongo -E_Carapongo, Asoc. El Portillo 2da etapa, Asoc. El Portillo sección N° 10, Asoc. Parcela Señor de los Milagros, Asoc. Rural Prod. Agrícolas Huancayo, U. Pop. Paraíso del Valle de Carapongo. Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. El Valle de Carapongo- Cuadrante: APV. Campo Sol, APV Las Lomas de Portillo, APV Las Palmeras de Portillo, Asoc. Brisas sector A de Carapongo, Asoc. El Portillo, Asoc. Ex Trabajadores El Portillo, Asoc. Rural Prod. Agrícolas Huancayo.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. A.H. Señor de Luren, A.H. Ganímedes. Cuadrante: Urb. San Ignacio, A.H. Nuevo Paraíso, A.H. San Hilarión Santa Rosa Ampl. A.H. 18 de Junio, PJV San Hilarión, APV Ayacucho, A.H. Mártires del Periodismo, A.H. Villa Florida, PJV Señor de Luren, A.H. 23 de Octubre, PJV San Hilarión, APV Santa Elizabeth, A.F. Fray Martín de Porres.

Sin agua en Ate

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Asoc. San Andrés, Asoc. Servidores de Fuerza Policiales, Asoc. San Roque, Urb. Santa Teresa de Vitarte, Asoc. Bellavista, Asoc. Pampahuasi, Asoc. Santa Rosa, C.P. Sector 20 Vitarte, Asoc. Tahuantinsuyo, Asoc. Los Laureles de Vitarte, Asoc. Los Topacios, Asoc. Nuevo Vitarte, Asoc. José Carlos Mariátegui, Asoc. Santa Cruz de Nuevo Vitarte, Urb. Nueva Esperanza, Asoc. Girasoles de Vitarte, A.H. Javier Heraud I etapa.

En La Molina

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Las Praderas de La Molina, Urb. Las Colinas de La Molina, Urb. Portada del Sol I y II etapa, Urb. Portada del Sol Aeronáutica.

Zonas y horarios de suspensión el 12 de abril

Respecto al día 12 de abril, los distritos que se verán afectados son San Juan de Lurigancho, Lurigancho, La Molina y Santa Anita en los horarios que se señalan en las imágenes:

Corte de agua en distritos de Lima

Así que, de acuerdo, al cronogama de Sedapal, el 11 y 12 de abril habrá corte del servicio de agua potable en diversos distritos de Lima por trabajos programados para mejorar la infraestructura y la calidad del servicio.