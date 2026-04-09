Hasta 10 horas SIN LUZ el 10 de abril: Distritos de Lima y Callao afectados con el corte del servicio eléctrico

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Energía Perú reveló la lista de distritos de Lima y Callao que se verán afectados con el corte de luz programado para el viernes 10 de abril. Conoce si tu zona se quedará sin servicio eléctrico.

¿Por qué será el corte de luz el 10 de abril?

A través de su página web, la empresa reportó que ejecutará una nueva jornada de suspensión temporal del servicio eléctrico este viernes debido a trabajos de mantenimiento preventivo y mejora del suministro con el objetivo de evitar averías futuras en diversos puntos ubicados en Lima y Callao.

En ese marco, se recuerda que es primordial tomar en cuenta algunas consideraciones como cargar los dispositivos electrónicos, guardar agua y alimentos de fácil preparación, evitar abrir refrigeradoras o congeladoras para mantener el frío, y ante todo, tener siempre linternas a la mano para poder alumbrar tu hogar.

Distritos de Lima y Callao sin servicio: Zonas y horarios

Pluz Energía Perú precisó qué distritos de la capital y del primer puerto del Perú se verán afectados con el corte de luz el 10 de abril. ¡Toma nota!

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Coop. Viv. San Miguel de Pallanchacra Mzs. A, B, E, F, G, H, I, J, Mercado San Miguel de Campoy Mz. A, Asoc. Los Girasoles de Campoy Mzs. A, B, C, D, E, Asoc. Los Amautas de Campoy Mzs. A, B, C, D, E, Coop. San Pedro de Campoy Mz. T1.

en Coop. Viv. San Miguel de Pallanchacra Mzs. A, B, E, F, G, H, I, J, Mercado San Miguel de Campoy Mz. A, Asoc. Los Girasoles de Campoy Mzs. A, B, C, D, E, Asoc. Los Amautas de Campoy Mzs. A, B, C, D, E, Coop. San Pedro de Campoy Mz. T1. Desde las 9:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. en Jr. Sta. Ameliz cdras. 6, 7, psje. San Luis Gonzaga cdras. 8, 9, Av. San Antonio cdra. 7.

cdras. 8, 9, Av. San Antonio cdra. 7. Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en A.H. Huáscar Mzs. 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.

Sin servicio en Comas

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Asoc. Prop. César Vallejo Mzs. A, B, ex Fundo Chacra Cerro Mz. S/N, lotización Chillón Mz. B, Tambo Río Mz. S/N.

En Puente Piedra

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Asoc. de Prop. El Dorado Mz. A1, Asoc. Sumac Pata Sct. Zapallal Mz. R2.

Sin luz en el Callao

Desde las 00:00 hasta las 8:30 a.m. en Av. Malecón playa Oquendo, calle S/N / Av. Colectora, Av. Prolongación Centenario (Fte. Ex Hacienda), Av. Prolongación Centenario.

En Huacho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en Centro Poblado San Juan, ubicado en el distrito de Vegueta.

Sin energía eléctrica en Carabayllo, Canta, Santa Rosa de Quives y Lachaqui

Corte de luz el 10 de abril.

Así que si estabas pensando en hacer trabajo remoto o usar algún electrodoméstico el viernes 10 de abril, ten en cuenta si tu distrito está en la lista de las zonas que se verán afectadas con el corte de luz en Lima y Callao.