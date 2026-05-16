Ventanilla: Un muerto y un herido tras ataque armado frente al colegio inicial Casuarinas

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un ataque armado registrado en el sector Pachacútec, en Ventanilla, terminó con la muerte de un hombre y dejó gravemente herida a una joven de 27 años. El violento hecho ocurrió frente al colegio inicial Casuarinas, donde sicarios interceptaron a la pareja y abrieron fuego en plena vía pública, causando pánico entre los vecinos de la zona.

Acribillan pareja en Ventanilla

Según las primeras investigaciones policiales, las víctimas fueron identificadas como Luis Humberto Rosales Urbano, de 42 años, y Alexandra Chapoñan Tapia, de 27. Ambos se encontraban reunidos con un grupo de amigos cuando fueron sorprendidos por dos sujetos armados que llegaron directamente hasta donde estaban para atacarlos sin mediar palabra.

Testigos señalaron que los delincuentes aparecieron por la avenida 225 y dispararon al menos siete veces contra la pareja. Tras perpetrar el atentado, los sicarios escaparon rápidamente a bordo de una mototaxi por la calle Bahía Azul, mientras los presentes intentaban auxiliar desesperadamente a los heridos que quedaron tendidos sobre el pavimento.

Vecinos del lugar alertaron a la Policía Nacional y a personal de operaciones especiales del INPE, quienes acudieron de inmediato para brindar apoyo. Luis Rosales fue trasladado de emergencia al Hospital de Ventanilla; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció horas después. En tanto, Alexandra Chapoñan fue llevada a un centro de salud cercano con un impacto de bala en la pierna izquierda.

Las autoridades indicaron que el móvil del ataque aún es materia de investigación. El caso quedó a cargo de la Policía y del Ministerio Público, que buscan identificar a los responsables y determinar si el atentado estaría vinculado a un posible ajuste de cuentas. Mientras tanto, los vecinos expresaron su preocupación por el aumento de hechos violentos en Ventanilla.

🔴🔵 Ventanilla: Dos personas resultaron heridas durante un ataque armado frente al colegio inicial Casuarinas.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/VgCaOmdOqO — Exitosa Noticias (@exitosape) May 16, 2026

Asesinan a jalador de combis

Un jalador de combi fue asesinado a balazos en la avenida Próceres de Huandoy, en la zona de la Primera de Pro, en el distrito de Los Olivos. El crimen generó pánico entre comerciantes, conductores y transeúntes que se encontraban en el lugar.

La víctima fue identificada Andrés, más conocido como "Chamito", un ciudadano venezolano que trabajaba desde hace más de cinco años ayudando a llenar vehículos de transporte público. Según personas cercanas, era padre de familia y realizaba largas jornadas para enviar dinero y cubrir los gastos de su menor hijo, quien reside en el extranjero. Sus compañeros quedaron consternados tras el violento ataque.

Es así que, el asesinato de Luis Rosales en Ventanilla se suma a otros recientes crímenes registrados en Lima Norte, como el ataque que acabó con la vida de "Chamito", un jalador de combi en Los Olivos. Ambos casos reflejan el alarmante aumento de la criminalidad y la violencia armada que mantiene en constante temor a vecinos y trabajadores.