Meta eliminará cuentas de Instagram y Facebook a menores de edad con ayuda de inteligencia artificial

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la llegada de la era de la digitalización, los menores de edad buscan mantenerse cada vez más actualizados mediante el uso de cuentas en distintas plataformas de redes sociales, como Instagram y Facebook. Sin embargo, al no cumplir con la edad mínima requerida, la empresa Meta comenzará a eliminar estos perfiles con ayuda de inteligencia artificial.

El principal objetivo de esta acción es garantizar que los adolescentes tengan experiencias digitales seguras según su edad en las plataformas más usadas que forman parte de la empresa Meta: Facebook, Instagram y Messenger.

Nuevas herramientas de control de edad

Teniendo la consigna clara, la compañia liderada por Mark Zuckerberg usará recursos de inteligencia artificial para verificar de manera detallada las fotos de los usuarios usando un análisis visual de fotos y videos que podrían estar incurriendo en el uso de una cuenta con una edad que no le corresponde.

Asimismo, se verificarán cumpleaños, referencias escolares, comentarios, descripciones y biografías a modo que revelen indicios sobre la edad aproximada del usuario.

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Meta implementará un sistema de inteligencia artificial para detectar cuentas de menores de edad mediante el análisis de rasgos y actividad digital.



Si identifica inconsistencias, activará el "modo adolescente" y limitará... pic.twitter.com/8i8HO6e8s6 — Reporte Ya (@ReporteYa) May 13, 2026

Un punto importante que destacó la empresa es que esta tecnología no responde a un reconocimiento facial, sino la inteligencia artificial analizará aspectos generales como la estatura, estructura ósea que permita estimar rangos de edad sin identificar características faciales específicas.

¿Qué ocurrirá en caso se incumpla con los rangos de edad?

De darse el caso que la inteligencia artificial detecte una cuenta que no cuenta con el rango de edad permitido, el perfil social será desactivado y bloqueado temporalmente como medida preventiva. Luego, cuando el niño o adolescente quiera ingresar a su cuenta deberá realizar una verificación de identidad para poder retirar el bloqueo temporal.

Si en caso, no se cumplan los requisitos necesarios para la verificación de edad, la cuenta será suspendida y los menores no podrán seguir usandola dado que no se completó el proceso.

Medidas de prevención para los adolescentes

En cuanto a los adolescentes, los parámetros se seguridad serán más estrictos en cuanto al servicio de mensajería de la cuenta. Para ello, se usará una protección automática de cuentas que consta en restricciones automáticas sobre quién puede contactar a los adolescentes y el tipo de contenido al que pueden acceder.

Finalmente, estas medidas responden a la necesidad de mayor control que pedían los padres de familia a la empresa Meta y ellos como respuesta tomaron en cuenta la inteligencia artificial a su favor para eliminar las cuentas de Instagram y Facebook a los menores de edad.