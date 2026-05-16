Hombre fingió su propio secuestro para exigirle pagar S/30.000 a su madre en La Libertad

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Frank Reyes García, de 34 años fingió su propio secuestro en la región La Libertad tras salir de su hogar con el pretexto de buscar empleo. El sujeto, en complicidad con otra persona, envió mensajes a su madre exigiéndole el pago de S/30,000 como rescate. Las autoridades ya investigan el caso.

Presunta víctima envío mensajes extorsivos y fotos a su madre

Tras recibir una fotografía de su hijo maniatado y constantes amenazas extorsivas, la madre de la víctima decidió depositar S/1.000 como adelanto del rescate de S/30.000 que exigían los supuestos secuestradores para liberarlo.

En medio de la desesperación, la mujer acudió a la Policía Nacional del Perú (PNP) para denunciar el rapto, sin sospechar que su propio hijo de 34 años, quien había salido de su casa en la región La Libertad supuestamente en busca de trabajo, era en realidad quien, junto a su cómplice, había fingido el secuestro para exigirle esa fuerte suma de dinero.

"Mira, madrecita, tu hijo mordió el anzuelo creyendo que ganaría 850 soles semanales. Nosotros nos dedicamos a reclutar personas para la minería ilegal. Si no quieres que me lleve a tu hijo, deposita 30.000 soles ahora. Si tú cooperas, te devolvemos a tu hijo sano. Nada de policías porque no lo vuelves a ver nunca", se lee en el mensaje de WhatsApp que enviaron.

@tvperu.noticias 🚨😱 Un sujeto identificado como Frank Reyes fingió su propio secuestro para extorsionar a su madre con un supuesto rescate de 30 000 soles en Trujillo. 🚔 La Policía descubrió el engaño y logró detenerlo junto a su presunto cómplice cuando intentaban huir en una miniván. #Trujillo #Extorsión #PNP #TVPerúNoticias ♬ sonido original - TVPerú Noticias

Hombre pide perdón a su madre y admite autosecuestro

Tras varias horas de seguimiento, los agentes lograron ubicar al supuesto secuestrado junto a su acompañante cuando viajaban en una miniván cerca del peaje de Chicama, en la provincia de Ascope.

Ambos fueron intervenidos y trasladados a la Divincri para las investigaciones correspondientes. Durante el interrogatorio, el detenido confesó haber fingido el secuestro debido a problemas económicos y reconoció que necesitaba dinero. Además, pidió disculpas a su madre por el engaño.

"Hay que sacarle plata a tu mamá. Escóndete. Yo mismo (tomé la foto) El mensaje fue puro texto. Primero le dije que su hijo cayó en los trabajos ilegales para las minas y que quería 30.000 soles. Mamá, perdóname por lo que he hecho. Sé que no está bien. Tengo que pagar las consecuencias de hacer esas cosas, por autosecuestrarme", señaló el sujeto.

Lo que comenzó como una supuesta desaparición laboral terminó exponiendo una extorsión planificada hacia el propio entorno de la víctima, demostrando la efectividad de las autoridades en el seguimiento de estos delitos, pero también dejando en evidencia la quiebra de la confianza familiar por motivos económicos.