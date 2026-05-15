Corte de LUZ en Lima y Callao el 16 de mayo: Lista de zonas y distritos afectados el sábado

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El 16 de mayo habrá un nuevo corte de luz en Lima y Callao. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico, según el comunicado de Pluz Energía Perú. ¿Te quedarás sin electricidad?

Motivo del corte de luz en Lima y Callao

De acuerdo al último reporte de la compañía eléctrica el corte de luz el sábado se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo que contempla intervenciones técnicas en la red de distribución. ¿Con qué objetivo? Pues bien, según se precisó, se busca optimizar la infraestructura del suministro y seguir garantizando un servicio de calidad.

En ese marco, Pluz Energía Perú instó a los usuarios de Lima y Callao a tomar medidas previsionales desde ya, previo al anuncio de la suspensión del servicio eléctrico que se aplicará en diferentes franjas horarias y sectores, llegando a afectar a zonas residenciales, negocios y varios hogares.

Distritos sin luz el 16 de mayo: Zonas afectadas y horarios

Hasta el cierre de esta nota de Exitosa, se precisó que el corte de luz este 16 de mayo se desarrollará en las siguientes zonas y distritos:

En Los Olivos / San Martín de Porres

Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. en Urb. El Trébol Mzs. A, D, E, F, H, K, L1, L2, LL, N, Ñ, O, Q, R, S, T, U, calle Antonio Cabo cdras. 8, Jr. Juan Santos Atahualpa cdra. 8, Jr. Cajahuamán cdras. 7, 8, Jr. José de San Martín cdra. 8, Jr. Sonomoro cdra. 20, Av. Alfa cdras. 19, 20, 21, Av. Angélica Gamarra cdra. 6.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en Jr. Los Cocalenos cdra. 6, 7, Jr. Los Pacaes cdra. 9, A.H. Huanta I Mz. Q, Agrupación Mz. T Lt. 13, Urb. Canto Grande Mzs. D, Q, R, T, X.

En Los Olivos

Desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en calle Caridad cdras. 7, 8, 10, Jr. El Patriotismo cdras. 6, 7, Jr. La Prudencia cdras. 80, 81, Jr. La Sinceridad cdras. 7, 8, Jr. La Pureza cdra. 81, Jr. La Justicia cdra. 6, calle La Claridad cdras. 9, 81, Jr. La Laboriosidad cdra. 81, Urb. Pro Mzs. A5, B5, C5, D5, E5, F5, G5, H5, I5, L5, P5, Q5, S5, T5, U5, V5, W5, X5, Z5.

Desde las 9:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Asoc. Los Nísperos Mzs. A, B, C, D, E, F, Asoc. Res. Sagrado Corazón de Jesús Mzs. A, B, Asoc. Prop. Las Margaritas Mz. A, Pro. Viv. Los Eucaliptos Mzs. D, E.

Sin luz en Lima

Desde las 00:00 hasta las 3:00 a.m. en Av. Abancay, Jr. Miroquesada.

En Santa Rosa

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Pro. Viv. Profam Perú Mzs. E9, E10, E11, E12, E13, T6, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21.

En Carabayllo

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Urb. Portal de Sta. María II Etp. Mzs. G, I, J, M, N, P, Urb. Altos de Carabayllo Mzs. A1, B, B1, H, I, Urb. Vista Sol de Carabayllo Mz. N.

Es así como Pluz Energía anunció que el corte de luz en distritos de Lima y Callao se realizará el 16 de mayo con el fin de ejecutar trabajos de mantenimiento con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.