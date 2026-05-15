PROMPERÚ desarrolla 'Perú Travel Mart 2026', la feria turística más importante del país

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A partir de hoy se inició oficialmente el evento turístico más importante del país denominado Perú Travel Mart 2026, un acontecimiento promovido por PROMPERÚ que fortalece el posicionamiento del Perú ante los ojos del mundo.

¿Qué días se desarrollará el evento de talla internacional?

El encuentro de esta importante feria comenzó el 14 de mayo y será hasta el 16 del presente mes, la ubicación clave para el desarrollo del mismo es el Sheraton Lima Historic Center y una vez concluido el evento en Lima, continuará su recorrido en regiones como: Ayacucho, Cajamarca, Ica, Amazonas y Cusco.

Dicha medida de continuar sus actividades fuera de la capital, permite la descentralización turística impulsada por PROMPERÚ Y CANATUR. Asimismo, la importancia de este momento es por la llegada de más de 200 compradores internacionales que provienen de 26 diferentes países con la finalidad de consolidar al Perú como un destino competitivo, diverso y sostenible.

¡Perú Travel Mart 2026, evento organizado por Canatur en coordinación con PROMPERÚ, reafirma su liderazgo como la principal plataforma de comercialización turística del país! 🇵🇪🤝 210 compradores internacionales provenientes de 26 países ya se reúnen con la cadena turística... pic.twitter.com/AXpsujr08A — PROMPERÚ (@Promperu) May 15, 2026

Trabajo conjunto que impactó en el desarrollo del proyecto

Como parte del acto protocolar en la inauguración, se destacó el trabajo conjunto del sector público y privado que ayuda al fortalecimiento de la promoción internacional del Perú. De esta manera, se generan mayores oportunidades de negocio para las regiones del país.

En su edición número 34, el Perú Travel Mart proyecta una expectativa de negocios superior a los 18.5 millones de dólares

Según las declaraciones del presidente ejecutivo de PROMPERÚ, Freddy Jose María Solano Gonzáles, la participación de los 26 países hace que el país pueda hacer negocios con distintas partes del mundo.

"Nos acompañan tour operadoras que vienen de 26 países, listas para hacer negocios. Cada comprador que llega al Perú no solo encuentra un destino, sino experiencias auténticas que dejan huella y fortalecen nuestra marca país", destacó el presidente ejecutivo de PROMPERÚ.

Relevancia de los insumos peruanos

Como parte de las acciones de promoción desarrolladas en el marco del Perú Travel Mart 2026, PROMPERÚ implementó una "Zona Perú" de más de 500 metros cuadrados, diseñada para mostrar la diversidad y riqueza de la oferta turística nacional.

Este espacio incluye degustaciones permanentes de café peruano, zonas informativas sobre segmentos estratégicos como turismo comunitario, naturaleza y aventura, gastronomía y turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions), además de espacios de networking para operadores y compradores internacionales.

Finalmente, dentro de estas iniciativas impulsadas por PROMPERÚ hace que el Perú capte la atención de los mercados más importantes para llevar lo mejor de la cultura fuera del país a través de la feria turística.