Corte de luz el 27 y 28 de septiembre: ¿qué distritos se verán afectados y en qué horarios?

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cronograma de corte de luz. Conoce qué distritos se verán afectados con la interrupción temporal del servicio eléctrico programado para el domingo 27 y lunes 28 de septimebre del 2026. ¿Tu zona está en la lista?

Corte de luz: ¿cuál es el motivo de la interrupción?

Diversos sectores podrían registrar cortes programados de luz durante los próximos días debido a trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura eléctrica.

Las empresas distribuidoras Seal e Hidrandina anunciaron que realizarán estas interrupciones de manera temporal el 27 y 28 de septiembre, en sus respectivas jurisdicciones, para ejecutar labores destinadas a garantizar la continuidad y seguridad del servicio.

Por ello, insta a sus usuarios revisar el cronograma correspondiente a su localidad antes de planificar sus actividades para este fin de semana y el inicio de la próxima.

Cronograma del corte de luz el 27 de septiembre

Seal, la empresa responsable de la distribución eléctrica en Arequipa, anunció que ejecutará una breve interrupción del servicio eléctrico por una nueva jornada de labores técnicas. Algunas de las zonas que se verán afectadas el domingo 27 de septiembre, serán las siguientes:

Zonas afectadas por el corte de luz el 27 de septiembre.

Sin electricidad en Yanahuara, en Arequipa.

Por su parte, Hidrandina precisó que la suspensión del servicio eléctrico el domingo afectará los siguientes distritos de Áncash:

Desde las 6:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en Recuay/Aija/Ocros/Bolognesi: Recuay, Cátac, Cotaparaco, Huayllapampa, Llacllín, Marca, Pampas Chico, Pararín, Tapacocha y Ticapampa, Aija, Succha, Huacllán, Coris y La Merced, Congas, Huayllacayán, Cajamarquilla, Cochas, Choque, Chilcas y Acas y Copa, Cochapetí, Huayán y Malvas, Colquio, Antonio Raimondi.

También habrá corte de luz en Cajamarca, precisamente en sectores de Cajamarca:

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en Namora/ Cajamarca: Caseríos: Ojo de Agua y La Perla.

Cronograma de corte de luz el 28 de septiembre: zonas y horarios

Asimismo, Hidrandina precisó que la suspensión del servicio eléctrico también se realizará el lunes 28 de septiembre en distritos de Áncash:

Desde las 10:00 a. m. hasta las 12:00 en Santa/Nuevo Chimbote: asentamientos humanos Ampliación Constructores, Buenavista del Sur, Costa Blanca, Dubái, El Mirador del Sur, Las Praderas, Los Jardines de Nuevo Chimbote, Los Palmares, Los Portales del Sol, Los Rosales del Mirador, Luz de la Esperanza, Nuevo Paraíso, Portales del Sol, Sánchez Milla, San Francisco de Asís, Tierra Prometida y Villa Universitaria.

Recuerda que los horarios varían de acuerdo con la zona intervenida por el corte de luz. Por ello, los vecinos deben verificar la dirección exacta antes de asumir que la interrupción afectará a toda su jurisdicción el 27 y 28 de septiembre.