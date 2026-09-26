¿Llovizna en Lima? Senamhi anuncia lluvias ligeras en la costa centro y sur durante los próximos días

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La costa centro y sur del Perú tendrá varios días marcados por un cielo más cubierto y condiciones de mayor humedad. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), desde la madrugada del lunes 28 de septiembre hasta la mañana del sábado 3 de octubre se prevé la presencia de lloviznas, niebla y neblina en distintos puntos del litoral.

El escenario alcanzará principalmente a localidades ubicadas entre Lima y Tacna , aunque las condiciones también podrían presentarse en sectores alejados de la franja costera. La combinación de humedad y nubosidad será uno de los principales rasgos del tiempo durante este periodo.

El litoral tendrá más humedad y nubosidad

La situación estará relacionada con la proximidad del Anticiclón del Pacífico Sur (APS), sistema que favorecerá el ingreso de vientos provenientes del sur hacia la costa peruana. Este comportamiento atmosférico contribuirá a incrementar la humedad y a generar una mayor cobertura nubosa.

Las primeras horas del día serán uno de los momentos en los que podrían concentrarse estas condiciones. La presencia de niebla y neblina podrá reducir la visibilidad en determinados sectores, mientras que las lloviznas aparecerán tanto en zonas cercanas al mar como en áreas más alejadas del litoral.

En Lima, el Senamhi estima acumulados de precipitación próximos a los 2 milímetros por día. Para Ica se esperan valores de hasta 1 milímetro diario, mientras que en Arequipa los acumulados podrían aproximarse también a los 2 milímetros por día.

Senamhi prevé lloviznas para la costa

Lloviznas también llegarán al sur

El panorama se extenderá hacia los departamentos del sur. En Moquegua y Tacna se prevén acumulados que oscilarán entre 0,5 y 2 milímetros por día durante el periodo anunciado.

Aunque se trata de precipitaciones de baja intensidad, su presencia estará acompañada por una atmósfera más húmeda y una mayor persistencia de nubosidad. Por ello, las condiciones podrían variar entre localidades y conforme avance cada jornada.

Ante este escenario, el Ministerio del Ambiente (Minam), a través del Senamhi, recomienda a la población mantenerse atenta a la evolución de los pronósticos y avisos meteorológicos oficiales. La información actualizada permitirá conocer cómo evolucionan las condiciones en cada localidad y tomar las precauciones correspondientes.

Así, la costa centro y sur afrontará el inicio de octubre con un panorama caracterizado por humedad, cielos cubiertos, niebla, neblina y lloviznas. Lima y las regiones del sur deberán seguir de cerca las actualizaciones meteorológicas durante los próximos días, especialmente en las primeras horas de la mañana, cuando estas condiciones podrían hacerse más notorias. actualizaciones del Senamhi.