ERM 2026: miembros de mesa dispondrán de más de 4 mil locales para la segunda jornada de capacitación

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitará más de 4 mil locales, a nivel nacional, para la segunda jornada de capacitación presencial para los miembros de mesa con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Segunda capacitación a miembros de mesa: ¿cuándo será?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se llevará a cabo el 4 de octubre del 2026. En medio de la expectativa sobre los comicios, la ONPE insta a las personas que fueron elegidas como miembros de mesa, titulares y suplentes, a seguir capacitándose para cumplir con su deber cívico durante la instalación de las mesas de sufragio, la votación y el escrutinio.

De acuerdo a la ONPE, el domingo 27 de septiembre será la fecha en que se llevará a cabo la segunda jornada de capacitación dirigida para los miembros de mesa. Tal como ocurrió en la primera jornada, la actividad se brindará entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m.

Los ciudadanos serán capacitados por especialistas electorales. Asimismo, se precisó que durante la jornada se practicará con materiales de capacitación (cédulas, actas y otros) muy similares a los que deberán utilizar el día de las elecciones el 4 de octubre.

ONPE habilita locales para capacitar a miembros de mesa

La ONPE ha habilitado más de 4 mil instituciones educativas y otros establecimientos a nivel nacional para la segunda capacitación de miembros de mesa.

En el Cercado de Lima, la capacitación se realizará en las instituciones educativas: 1035 General José del Carmen Marín Arista (Av. Nicolás de Piérola 1533), 1148 Juana Infantes Vera (Block 52 A, Unidad Vecinal 03), Juan Pablo Vizcardo y Guzmán (Av. Pedro Gárezon s/n), Universidad Nacional Federico Villarreal, sede local 01 (Jr. Cañete 651), 1037 Ramón Espinosa (Jr. Ancash 1254) y Argentina (Av. Alfonso Ugarte 1011).

Asimismo, el organismo electoral precisó que habilitó otros once colegios: 4016 Néstor Gambeta Bonatti (Av. Alameda s/n), 5019 Augusto Cazorla (Av. República de Panamá 753), 5031 César Vallejo (Jr. Tumbes s/n), 5076 Nuestra Señora de las Mercedes (Jr. Víctor Espinoza s/n), 5080 Sor Ana de los Ángeles (calle Alameda de los Misioneros s/n), 5097 San Juan Macías (Av. Canadá s/n), 5095 Julio Ramón Ribeyro (calle Gamma s/n), 4001 Dos de Mayo (Av. Estados Unidos s/n), 5026 José María Arguedas (calle Las Moras s/n), 5082 Sarita Colonia (Av. Ramiro Prialé s/n), Universidad Nacional Federico Villarreal- Local F0IL01 (Av. Néstor Gambeta s/n).

Para revisar mejor la lista de locales habilitados para la jornada de capacitación en Lima Metropolitana, Callao y provincias puedes hacer clic en el siguiente ENLACE.

#ONPEinforma | Acondicionamos los locales de votación para la segunda jornada de capacitación presencial dirigida a los miembros de mesa de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el próximo 4 de octubre.#ERM2026 #ONPEenRegiones pic.twitter.com/dZdDe9Ellq — ONPE (@ONPE_oficial) September 26, 2026

ERM 2026: ¿cómo saber si eres miembro de mesa?

Para saber si eres miembro de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 solo debes acceder a este LINK e ingresar tu número de DNI. La plataforma mostrará el nombre de los 3 miembros titulares (presidente, secretario, tercer miembro) y de los 6 suplentes de su mesa.

La ONPE recomienda a los miembros de mesa participar en la segunda capacitación y revisar previamente sus funciones. Quienes no puedan asistir a la jornada presencial también cuentan con alternativas de capacitación virtual mediante la plataforma ONPEduca.