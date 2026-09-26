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BTS en Lima: estas son las rutas, puertas y horarios para ingresar y salir de San Marcos

Ticketmaster Perú y la organización del concierto difundieron el plan de acceso y evacuación para las tres presentaciones de BTS en Lima, programadas para el 7, 9 y 10 de octubre.

BTS en Lima
BTS en Lima Composición Exitosa

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/09/2026

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Los fanáticos de BTS que asistirán a los conciertos programados en Lima ya cuentan con información oficial sobre las rutas de acceso, horarios de ingreso y vías de salida del Estadio San Marcos. Ticketmaster Perú y la organización difundieron un plan con las indicaciones que deberán seguir los asistentes durante las tres fechas del espectáculo.

El grupo surcoreano se presentará en el recinto universitario los días 7, 9 y 10 de octubre, con un espectáculo cuyo inicio está previsto para las 8:00 p. m. La publicación de estas medidas ocurre luego de los problemas registrados durante el concierto de Robbie Williams, en el que se cuestionaron las condiciones de evacuación y circulación del público.

La organización recomendó a los asistentes revisar previamente el sector indicado en sus entradas y familiarizarse con la ruta correspondiente antes de acudir al estadio. Asimismo, precisó que los horarios podrían variar ante situaciones de fuerza mayor.

BTS en Lima: ¿a qué hora abrirán las puertas?

De acuerdo con el cronograma difundido, las personas que cuenten con acceso al soundcheck deberán completar su registro hasta las 2:00 p. m. Posteriormente, a las 4:00 p. m., se habilitará el ingreso para el público de las zonas de campo.

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Una hora después, a las 5:00 p. m., comenzará el acceso de quienes tengan entradas para las tribunas. Ticketmaster precisó que estos asientos son numerados, por lo que recomendó a los asistentes de dichos sectores no acudir antes de ese horario.

El espectáculo está programado para comenzar a las 8:00 p. m., según la información oficial publicada por Ticketmaster Perú. La distribución de los accesos busca ordenar el ingreso de miles de asistentes y evitar concentraciones en un mismo punto del estadio.

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Estas son las puertas de ingreso y rutas de salida

Los asistentes de Campo A deberán utilizar la puerta 1, cuyo acceso se encuentra por la avenida Venezuela. En tanto, quienes tengan entradas para Campo C deberán dirigirse a la puerta 3, con ingreso desde la avenida Universitaria.

Para Campo B, la puerta asignada es la 8, ubicada hacia el lado de la avenida Óscar R. Benavides, anteriormente conocida como avenida Colonial.

En el caso de las tribunas, el ingreso se realizará por las puertas 5 y 6, ubicadas en el sector de la avenida Amézaga. Los mapas difundidos también contemplan recorridos diferenciados para las zonas de Occidente, Norte y Sur.

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Al finalizar cada concierto, las puertas habilitadas para la salida serán las 1, 3, 5 y 8. Las rutas establecidas conectarán con las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga, Ramón Herrera y Óscar R. Benavides.

La organización también difundió rutas alternas para los alrededores del estadio y recomendó a los asistentes revisar su recorrido con anticipación para identificar las vías disponibles.

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Como parte de las restricciones, no se permitirá el ingreso de armas, objetos punzantes, explosivos, drones, punteros láser, paraguas, trípodes, mochilas o bolsos mayores a 35 por 35 centímetros, entre otros artículos. Tampoco estarán permitidas las transmisiones en vivo durante el espectáculo.

Con tres fechas programadas en San Marcos, la organización estableció accesos diferenciados, horarios escalonados y rutas específicas de salida para ordenar el desplazamiento del público. Los asistentes deberán verificar el sector de sus entradas y seguir las indicaciones establecidas antes, durante y después del concierto.

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