Volcadura de autobús dejó al menos ocho muertos y más de 10 heridos: investigan accidente en Brasil

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos ocho personas murieron y más de 10 resultaron heridas luego de que el autobús en el que viajaban volcara en una carretera de Bahía, en Brasil. Las autoridades investigan las causas del accidente.

Tragedia en Brasil: autobús volcó y dejó varias víctimas

Un nuevo accidente deja en luto a varias familias en Brasil. De acuerdo a los últimos reportes, un autobús que circulaba por el trecho de la carretera federal BR-122 próximo a la ciudad de Iraquara, en la región del estado de Bahía conocida como Chapada Diamantina, perdió el control y terminó volcado al promediar las 11:00 p. m. del último viernes 25 de septiembre.

Según la Policía Civil , el autobús era un vehículo de la empresa Real Maia. Al tener conocimiento de la emergencia desplegaron los esfuerzos necesarios para ayudar a las personas que resultaron heridas en el accidente.

Las primeras diligencias de las autoridades reportaron que debido al impacto de la volcadura del autobús, el siniestro dejó al menos ocho personas muertas y 12 heridos, quienes fueron trasladados a hospitales públicos en la ciudad de Iraquara.

Investigan accidente en carretera de Bahía

La secretaría de Seguridad Pública de Bahía divulgó un comunicado para solidarizarse con las familias de las víctimas, entre las que se encontraba un agente de la Policía Militarizada que estaba uniformado y había pedido a los conductores que lo acercaran a la ciudad.

Las autoridades mantienen una investigación exhaustiva para determinar cuáles fueron las causas que dieron origen a la volcadura del autobús en la carretera. Los peritos deberán analizar las condiciones de la carretera, el estado del autobús y otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

Otro accidente en Brasil: cantante murió tras caída de helicóptero

Rick Sollo, la voz del querido dúo Rick & Renner, murió luego de que el helicóptero en el que iba perdiera comunicación y cayera. Este duro accidente dejó otros cuatro fallecidos.

Tras el accidente, se desplegaron cerca de 50 efectivos, drones con tecnología térmica, vehículos de apoyo y perros rastreadores. Finalmente, los restos del helicóptero fueron ubicados en Santa Bárbara, una zona boscosa y de difícil acceso.

Luego del rescate, los cuerpos fueron llevados al Instituto Médico Legal de Florianópolis para que los peritos realicen las diligencias del caso.

De esa manera, las autoridades en Brasil vienen investigando el accidente que se registró en una carretera de Bahía: la volcadura de un autobús que dejó al menos ocho muertos y 12 heridos.