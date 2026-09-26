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Gobierno impulsa crédito suplementario para enfrentar el fenómeno El Niño y duplicar Pensión 65

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que el Poder Ejecutivo evalúa la aprobación de un proyecto de ley de crédito suplementario.

Gobierno impulsa crédito suplementario
Gobierno impulsa crédito suplementario PCM

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/09/2026

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El Gobierno evalúa un crédito suplementario para poner en marcha un paquete de medidas destinado a enfrentar los posibles impactos del fenómeno El Niño y reforzar la atención de sectores vulnerables. La iniciativa, anunciada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, todavía deberá ser revisada por el Consejo de Ministros antes de ser enviada al Congreso de la República.

Uno de los principales componentes de la propuesta es el incremento de la subvención de Pensión 65, que pasaría de S/350 a S/700 cada dos meses. La medida alcanzaría a más de 700 000 adultos mayores en situación de pobreza extrema que forman parte de este programa de asistencia social.

El paquete también considera recursos adicionales para mejorar el equipamiento de la Policía Nacional, con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa frente al crimen organizado. A ello se sumaría una ampliación de los empleos temporales mediante Llamkasun Perú, programa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Gobierno evalúa aprobar crédito suplementario para enfrentar el fenómeno El Niño, duplicar la subvención de Pensión 65 y atender otras necesidades del país

Recursos para atender a las familias

La propuesta contempla además la adquisición de kits escolares para familias de menores ingresos, con implementos como buzos, zapatillas, polos, mochilas y cuadernos. El objetivo es atender necesidades consideradas prioritarias y aliviar parte de los gastos que enfrentan los hogares con menores recursos.

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Galarreta explicó que las distintas carteras ministeriales presentaron sus requerimientos durante la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Conagerd). Posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas evaluó los recursos necesarios para acelerar las acciones planteadas.

El premier sostuvo que las condiciones económicas del país permitirían analizar la operación. Según indicó, el nivel de endeudamiento del Perú es bajo, mientras que las tasas de interés internacionales y las condiciones macroeconómicas ofrecen un escenario que el Ejecutivo considera favorable para evaluar un nuevo crédito suplementario.

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Alerta por lluvias y riesgo de desbordes

La discusión sobre los recursos ocurre mientras el Gobierno prepara medidas ante la evolución del fenómeno El Niño. Durante la sesión del Conagerd, Galarreta señaló que los reportes de lluvias registrados en distintas zonas del norte y sur del país presentan niveles cercanos o incluso superiores a los históricos.

Ante la posibilidad de un evento de magnitud extraordinaria, el Ejecutivo evalúa habilitar anticipadamente albergues para las personas que viven cerca de cauces de ríos y podrían resultar afectadas por eventuales desbordes.

En la reunión participaron ministros y representantes de diversas instituciones vinculadas a la prevención y respuesta ante emergencias, entre ellas el Instituto Nacional de Defensa Civil, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, el Instituto del Mar del Perú, la Autoridad Nacional del Agua y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.

El crédito suplementario todavía no constituye una medida aprobada. Su eventual ejecución dependerá de la evaluación del Consejo de Ministros y, posteriormente, del debate y aprobación del Congreso. Mientras tanto, el Ejecutivo busca articular recursos para responder simultáneamente a la emergencia climática y a necesidades sociales, laborales, educativas y de seguridad.

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