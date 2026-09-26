Donald Trump cree que habrá un acuerdo con Cuba y que no será "necesaria" una intervención militar

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado 26 de septiembre que cree que habrá "un acuerdo" con Cuba y que no será "necesaria" una intervención militar en la isla.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Cuba?

Como se recuerda, en el marco de la 81.ª sesión la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, la delegación cubana abandonó el salón plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas en pleno discurso del presidente Donald Trump. Pues bien, el mandatario aseguró que Cuba es "un Estado absolutamente fallido" que "va a caer".

En medio de la tensión que se generó tras las declaraciones del presidente de EE. UU. y luego de que la CBS News señalara que las Fuerzas Armadas de ese país evalúa recursos y unidades de apoyo para una posible acción militar en torno a Cuba, la prensa llegó hasta los exteriores de la Casa Blanca.

Al ser consultado sobre ese último dato, Trump aseguró que confía en lograr un acuerdo con Cuba y que una intervención militar en la isla no sería necesaria.

"Yo diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército", expresó en un inicio el jefe de Estado.

¿Habrá un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba?

Asimismo, el mandatario republicano sostuvo ante la prensa que quiere ayudar a Cuba y abrir el país porque hay "cubano-estadounidenses que quieren regresar". La declaración llega después de varios meses de una política de máxima presión sobre La Habana.

🇺🇸🇨🇺 ÚLTIMA HORA: Donald Trump cree que hará un acuerdo con Cuba y que no será "necesaria" una intervención militar:



"Yo diría que Cuba y nosotros haremos un trato. No creo que necesitemos al ejército. Cuba está fracasando muy mal. Queremos ayudar a Cuba. Queremos abrir Cuba a... pic.twitter.com/4lI45v1op8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 26, 2026

Rechaza propuesta de Irán para reabrir estrecho de Ormuz

Finalmente, Donald Trump aprovechó las cámaras para revelar que ha rechazado el plan de siete días presentado por Irán para reabrir el paso marítimo por el estrecho de Ormuz.

"Hicieron una propuesta, pero la rechacé. (...) Quieren hacer un acuerdo, lo cual está bien, a mí me gustan los acuerdos. Pero ese acuerdo no sería aceptable", expresó en los jardines de la Casa Blanca antes de abordar su helicóptero, el Marine One.

Además, destacó que, a pesar del bloqueo del estrecho, Estados Unidos tiene "el control total" de Ormuz y que cada día fluyen por la vía "cantidades masivas" de petróleo, 29 barcos la noche pasada.

De esa forma, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado 26 de septiembre que considera posible alcanzar un acuerdo con Cuba y sostuvo que una intervención militar estadounidense en la isla no sería necesaria. Sus declaraciones se producen en medio de una creciente presión de Washington sobre el Gobierno cubano.