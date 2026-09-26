Yiddá Eslava revela cómo reaccionó Julián Zucchi ante su nuevo romance: "Es bien chismoso"

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yiddá Eslava habló sobre su vínculo actual con Julián Zucchi, padre de sus dos hijos, y reveló qué tanto conoce el argentino sobre su nuevo romance. La actriz aseguró que hoy mantienen una comunicación cordial y que ambos priorizan el bienestar de sus pequeños.

Yiddá Eslava cuenta qué sabe Julián Zucchi

Durante una entrevista con América Espectáculos, Yiddá Eslava explicó que su comunicación con Julián Zucchi actualmente gira principalmente alrededor de sus hijos y de las responsabilidades que ambos comparten como padres.

@rkt696 Yiddá Eslava revela qué piensa Julián Zucchi de su nuevo romance ♬ sonido original - rkt696

Sin embargo, la actriz no pudo evitar soltar una peculiar respuesta cuando fue consultada sobre si el argentino ya estaría enterado de su nueva etapa sentimental.

Con una sonrisa y tomándose el tema con humor, Yiddá dejó entrever que Julián probablemente ya sabe algunos detalles de su vida amorosa, aunque aclaró que entre ellos no suelen conversar sobre ese tipo de asuntos.

"Debe saber. No hablamos de eso, nosotros hablamos de los chicos. Calculo que debe de saber porque es bien chismoso (risas), pero no me ha dicho nada. Estamos súper bien, nos apoyamos un montón. Estoy en una etapa linda, así que recomiendo cerrar ciclos, chicas", expresó.

La actriz también destacó que, después de varios momentos complicados que marcaron su relación en los últimos años, ambos lograron mejorar considerablemente su comunicación. Ahora, según contó, pueden apoyarse mutuamente en todo lo relacionado con la crianza de sus hijos.

Para Yiddá, dejar atrás los conflictos fue importante para llegar a la relación cordial que mantienen actualmente. En medio de esta nueva etapa personal, la actriz también continúa enfocada en su trabajo y en sus próximos proyectos.

Yiddá Eslava recuerda su ruptura con su ex

Por otro lado, Yiddá Eslava también fue consultada por su relación con Ángel Fernández, con quien terminó en diciembre de 2025.

La actriz prefirió no alimentar las versiones que surgieron tras su separación, especialmente aquellas relacionadas con un supuesto apoyo económico hacia su expareja.

Frente a las preguntas sobre los rumores, Yiddá optó por marcar distancia y explicó que actualmente quiere concentrarse en los aspectos positivos de su carrera.

"Así (señal de silencio) Lo que ya no me suma, en general, para mi carrera, muda. Terminé en diciembre y es lo que yo voy a decir porque se dijeron muchas cosas. Me llamaron y la verdad que a mí esto no me suma, hablo de mi chamba, de las cosas positivas, de esto no voy a hablar más", declaró.

Así, Yiddá Eslava dejó claro que su relación con Julián Zucchi atraviesa una etapa mucho más cordial y enfocada en sus hijos. Aunque no conversan sobre su nuevo romance, la actriz cree que él podría estar enterado.