ERM 2026: ¿votas en provincia? trabajadores tendrán facilidades laborales para participar en la jornada electoral

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se llevarán a cabo el próximo 4 de octubre, los trabajadores de los sectores público y privado contarán con facilidades laborales especiales para participar en la jornada electoral, en caso tengan que viajar a provincia para emitir su voto.

Gobierno publica decreto supremo en favor de los trabajadores que votan en provincia

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 014-2026-TR, las disposiciones buscan facilitar el cumplimiento de las funciones de los miembros de Mesa de Sufragio y garantizar el derecho al voto de quienes laboran lejos de su lugar de votación.

Asimismo, los trabajadores del sector público y privado que laboren en una provincia distinta al de su lugar de votación podrán no trabajar los días viernes 2, sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de octubre , siempre que acrediten haber ejercido su derecho al voto. Los días laborables no trabajados estarán sujetos a compensación.

En el sector privado, empleador y trabajador acordarán la forma de recuperación y, si no existe acuerdo, corresponderá a la empresa determinarla. En el sector público, las entidades establecerán las medidas de recuperación considerando sus necesidades y la continuidad de los servicios de interés general.

"El presente Decreto Supremo tiene por finalidad establecer medidas laborales que garanticen la participación en las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre de 2026, por parte de los ciudadanos que se desempeñen como miembros de Mesa de Sufragio durante el proceso electoral, que presten servicios en ámbitos geográficos distintos a su lugar de votación, y que tengan jornadas de trabajo que coinciden con el día de las referidas elecciones", expresó el documento.

Decreto supremo para el 4 de octubre

Miembros de mesa también tendrán facilidades

Según las medidas establecidas, los miembros de mesa designados por sorteo que hayan completado su capacitación y cumplan efectivamente con esta función tendrán derecho a un día de descanso remunerado no compensable, conforme a la Ley Orgánica de Elecciones. Este descanso deberá hacerse efectivo dentro de los 90 días posteriores a la elección, en la fecha acordada entre el trabajador y su empleador.

Finalmente, los trabajadores que voten en provincia cuyas jornadas coincidan con el domingo 4 de octubre tendrán periodos de tolerancia, sujetos a compensación, para acudir a votar. Si además cumplen funciones como miembros de mesa, podrán no laborar durante esa jornada, de acuerdo con las disposiciones específicas aplicables.