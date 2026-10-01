Corte de luz en Lima y Callao el 2 de octubre: ¿qué distritos serán afectados y en qué horarios?

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Te quedarás sin electricidad? Pluz Perú anuncia que habrá corte de luz en Lima y el Callao el viernes 2 de octubre. En ese sentido, se aconseja revisar a tiempo qué distritos se verán afectados y en qué horarios será la interrupción temporal y reposición del servicio.

Pluz Perú anuncia corte de luz el 2 de octubre

El viernes 2 de septiembre se programó nuevo corte de luz en sectores de Lima y el Callao. De acuerdo a Pluz Perú, la medida responde a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad y evitar averías futuras.

Debido a esas labores, el servicio será suspendido temporalmente en determinadas zonas y durante horarios establecidos. Por ello, los usuarios deben revisar si su vivienda, centro de trabajo o negocio se encuentra dentro del área comprendida en el cronograma.

Antes de la interrupción, se recomienda desconectar los equipos eléctricos sensibles,como computadoras, televisores y otros aparatos electrónicos. También es conveniente mantener linternas o luces de emergencia disponibles y evitar abrir innecesariamente la refrigeradora para conservar los alimentos durante el corte.

¿En qué distritos de Lima y el Callao habrá corte de luz?

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos de Lima y el Callao no tendrán electricidad el viernes 2 de octubre:

En el Callao

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en asoc. Ex Fundo Oquendo mz. B, urb. Las Orquídeas mz. B, av. Néstor Gambetta km.5.2, 6.8, 7, 17.730, av. Oquendo cdra. 2.

hasta las 6:00 p. m. en asoc. Ex Fundo Oquendo mz. B, urb. Las Orquídeas mz. B, av. Néstor Gambetta km.5.2, 6.8, 7, 17.730, av. Oquendo cdra. 2. Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en Unidad Vecinal Modelo Blocks T, U, V, X, Y, Z, Z2, jr. Carrillo Albornoz cdra. 1, A. H. Alan García mzs. A, C, D.

en Unidad Vecinal Modelo Blocks T, U, V, X, Y, Z, Z2, jr. Carrillo Albornoz cdra. 1, A. H. Alan García mzs. A, C, D. Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. en A. H. Bocanegra mzs. G3, G4, G10, G44, G45, G46, G47, G48, G49, G50, G51, G52, G53, G54, G58.

En San Juan de Lurigancho

Pluz Perú también precisó que el corte de luz se efectuará el viernes en las siguientes zonas del distrito de San Juan de Lurigancho desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en:

Sectores afectados por el corte de luz.

En Jesús María

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en A. Márquez cdra. 23, jr. Diego de Almagro cdras. 3, 4, 5, jr. Estados Unidos cdras. 6, 7, 8, calle Caracas cdra. 23, jr. Río de Janeiro cdras. 4, 5, av. San Felipe cdra. 3, av. Gregorio Escobedo cdra. 5.

El viernes 2 de octubre, algunos distritos de Lima y el Callao tendrán corte de luz programado por Pluz Perú. Los usuarios pueden verificar las calles, manzanas y zonas específicas incluidas en el cronograma para tomar sus medidas previsionales desde ya.