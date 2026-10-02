ERM 2026: Desde HOY, viernes 2 de octubre, rige prohibición de reuniones y manifestaciones políticas en todo el país

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de la jornada electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó una de las restricciones que rige durante los últimos días de campaña rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

A través de sus canales oficiales, el organismo electoral informó que desde las 00:00 horas de este viernes 2 de octubre está prohibida la realización de reuniones o manifestaciones públicas de carácter político. La disposición se aplica a nivel nacional y comprende los dos días previos a los comicios programados para este domingo 4 de octubre.

La medida forma parte del cronograma de restricciones electorales establecido para garantizar el desarrollo de las elecciones. Por ello, candidatos, organizaciones políticas y ciudadanos deberán tomar en cuenta las disposiciones que entran en vigencia conforme se aproxima el día de la votación.

#RestriccionesElectorales🚫 #ERM2026

Desde las 00:00 horas del viernes 2 de octubre está prohibida la realización de reuniones o manifestaciones políticas. pic.twitter.com/HVdTpSjKv6 — JNE Perú (@JNE_Peru) October 2, 2026

¿Qué actividades quedan prohibidas desde este viernes?

La restricción comunicada por el JNE alcanza a las reuniones y manifestaciones públicas de carácter político, por lo que este tipo de actividades ya no puede realizarse desde la medianoche del viernes 2 de octubre.

El incumplimiento de esta disposición contempla sanciones establecidas en la Ley Orgánica de Elecciones. La infracción puede ser sancionada con una pena de cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años.

Esta prohibición se suma a otra restricción que comenzará a regir desde las primeras horas del sábado 3 de octubre. A partir de las 00:00 horas de ese día estará prohibida la propaganda política de cualquier clase y por cualquier medio, de acuerdo con el cronograma electoral.

¿Qué otras restricciones rigen antes de las elecciones?

El JNE recordó que las limitaciones electorales se aplican de manera progresiva durante los días previos a la votación. Desde el lunes 28 de septiembre, por ejemplo, quedó prohibida la publicación y difusión de encuestas de intención de voto.

Otra de las medidas será la denominada "ley seca", que comenzará a las 08:00 horas del sábado 3 de octubre y continuará hasta las 08:00 horas del lunes 5. Durante ese periodo estará prohibido el expendio de bebidas alcohólicas y deberán cerrar los establecimientos o espacios dedicados exclusivamente a dicha actividad.

Asimismo, durante el domingo 4 de octubre, entre las 07:00 y 17:00 horas, no estarán permitidas las reuniones de electores dentro de un radio menor de 100 metros de los centros de votación.

Desde este viernes 2 de octubre quedan restringidas las reuniones y manifestaciones públicas de carácter político, como parte de las medidas previstas para los últimos días antes de las ERM 2026. Los electores y organizaciones deberán considerar estas disposiciones mientras se aproxima la jornada de votación del domingo.