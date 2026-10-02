Gobierno inicia reorganización del Ministerio de Energía y Minas por 120 días

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno declaró en proceso de modernización y reorganización al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y a los organismos públicos adscritos al sector. La medida tendrá un plazo de hasta 120 días calendario y busca revisar el funcionamiento de estas entidades para plantear cambios que permitan fortalecer su gestión.

La disposición fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 018-2026-EM, publicado este jueves 2 de octubre en el boletín de Normas Legales del diario El Peruano. La norma comprende tanto la estructura del ministerio como a las instituciones vinculadas con sus competencias.

Evaluarán estructura institucional

Durante el periodo establecido, se realizará una evaluación de la situación administrativa, organizacional y de gestión del Minem. Este análisis permitirá identificar las áreas que requieren modificaciones y determinar las medidas que deberán aplicarse posteriormente.

El proceso también busca revisar la manera en que actualmente funciona la institución y detectar oportunidades para mejorar sus procedimientos. La finalidad es contar con una estructura que permita responder de manera más eficiente a las responsabilidades del sector Energía y Minas.

La reorganización se produce mientras el sector afronta distintos desafíos vinculados con la actividad minera, energética y la formalización. En septiembre, el ministro Guillermo Shinno informó que el Gobierno prepara un nuevo régimen simplificado para continuar con la formalización de la pequeña minería y minería artesanal después del cierre del Reinfo.

Incluyen a dos organismos

La medida del Ejecutivo no se limita al ministerio. También alcanza al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y al Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), ambos organismos públicos adscritos al Minem.

Estas entidades serán consideradas dentro del proceso de evaluación para determinar las acciones y reformas que correspondan en cada caso. El decreto establece que las modificaciones deberán orientarse a fortalecer su funcionamiento institucional.

Buscan fortalecer rectoría

Uno de los objetivos centrales de la medida es fortalecer la rectoría del sector Energía y Minas, responsabilidad que corresponde al Minem como autoridad nacional en estas materias. La evaluación permitirá formular propuestas de reforma para mejorar el desempeño institucional.

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

El proceso tendrá una duración máxima de 120 días calendario, contados desde el día siguiente de la publicación del decreto supremo. Durante ese periodo, las autoridades deberán evaluar la situación de las entidades comprendidas y proponer las medidas correspondientes.

De esta manera, el Ejecutivo busca que la reorganización permita mejorar la gestión del sector, mediante una revisión integral de sus aspectos administrativos y organizacionales. Las conclusiones del proceso servirán como base para definir las reformas que correspondan.