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No se quedó callado

Carlos Bruce tras constantes agravios por parte de RLA: "Contribuye para generar este clima de intolerancia"

En diálogo con Exitosa, Carlos Bruce, candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, se pronunció acerca de los repetitivos ataques que Rafael López Aliaga realizó en su contra a lo largo de la campaña electoral.

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 02/10/2026

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En diálogo con Exitosa, Carlos Bruce, candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, se refirió a los constantes agravios que Rafael López Aliaga emitió en su contra durante la campaña electoral. Bruce sostuvo que este tipo de confrontaciones contribuye a generar un "clima de intolerancia" en el escenario político.

Advierten efectos en jóvenes vulnerables

Carlos Bruce se pronunció sobre las duras expresiones de Rafael López Aliaga y señaló que estas podrían afectar la sensibilidad de ciudadanos que se sienten parte de la comunidad, llevándolos incluso a cuestionarse o ser más duros consigo mismos.

"¿Qué puede pensar un chico de 13 años que descubre que es distinto a sus compañeros, que tiene una orientación sexual distinta y escucha a un dirigente de su país que quiso ser presidente y alcalde diciendo barbaridades de la comunidad LGTB? Esos chicos tienen la tendencia de suicidarse, porque piensan que ellos están mal o tienen alguna enfermedad...", afirmó.

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Cuestionan aporte de estos discursos sociales

El exalcalde de Surco señaló que este tipo de expresiones generan un ambiente de tensión y poca tolerancia, cuando, a su juicio, deberían priorizarse las cualidades personales de cada individuo, independientemente de sus preferencias.

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Asimismo, sostuvo que no considera que este tipo de discursos contribuyan positivamente a la sociedad actual.

"El señor contribuye para generar ese clima de intolerancia de ser una persona por lo que es, cuando eso no tiene nada que ver en su calidad con un ser humano. Es algo absolutamente secundario, no está contribuyendo al tipo de sociedad que nos merecemos", sostuvo.

En diálogo con Exitosa, Carlos Bruce, candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, cuestionó las reiteradas expresiones de Rafael López Aliaga en su contra durante la campaña electoral. El exalcalde de Surco consideró que este tipo de enfrentamientos favorece un ambiente de intolerancia dentro del ámbito político.

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