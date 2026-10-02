TEMBLOR de 4.0 remece Perú HOY, viernes 02 de octubre: conoce el epicentro, según el reporte del IGP

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un temblor de magnitud 4.0 ha sido registrado en el Perú la mañana de este viernes 02 de octubre, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce todos los detalles del movimiento telúrico y además, descubre que acciones de prevención tener en cuenta ante una emergencia de igual o similar naturaleza.

Temblor de magnitud 4.0 hoy en Perú, ¿cuál fue el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el país, como el reportado esta mañana.

Dicha ocasión, el temblor tuvo un impacto con una magnitud de 4.0 y fue registrado durante la tarde de esteviernes 02 de octubre, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a las 07:33 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 27 kilómetros al NO de Atalaya, Atalaya - Ucayali.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0707

Fecha y Hora Local: 02/10/2026,07:33:08

Magnitud: 4.0

Profundidad: 121 km

Latitud: -10.53

Longitud: -73.90

Referencia: 27 km al NO de Atalaya, Atalaya - Ucayalihttps://t.co/WHc2JJ71yh — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 2, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0707, el evento tuvo una profundidad de 121 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -10.53, longitud -73.90 y la intensidad registrada en Atalaya - Ucayali.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Raimondi, Atalaya - Ucayali. pic.twitter.com/duGtrL21KP — COEN - INDECI (@COENPeru) October 2, 2026

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú informó que este tipo de avisos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos sismos de igual o mayor magnitud.

Indeci recomienda tener mochila y caja de reserva ante un eventual sismo en la capital

El Indeci ha anunciado a la población la importancia de la mochila de emergencia que debe contener artículos indispensables, como agua, un botiquín y alimentos enlatados. Su objetivo es garantizar el abastecimiento básico durante las primeras 24 horas después de una emergencia.

Una vez transcurrido ese periodo, es posible que estos suministros se agoten. Por ello, se recomienda contar con una caja de reserva, un depósito destinado a almacenar una mayor cantidad de los mismos productos para la supervivencia hasta el cuarto día después de ocurrido el desastre natural.

Finalmente, estar preparados ante un nuevo sismo de magnitud 4.0 o mayor es una tarea de toda la población. Por ello, es importante conocer el epicentro, la intensidad y demás detalles del último movimiento telúrico reportado por el IGP.