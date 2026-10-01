Corte de agua en Lima el 2 de octubre: revisa los distritos y horarios de suspensión temporal

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) programó para el viernes 2 de octubre un nuevo corte de agua en diferentes distritos de Lima. Conoce qué distritos se verán afectados y en qué horarios.

Sedapal anuncia corte de agua el 2 de octubre: ¿cuál es el motivo?

De acuerdo al último reporte de Sedapal, el corte de agua el viernes 2 de octubre en algunos sectores de la capital responde a trabajos de mantenimiento preventivo y contempla horarios distintos según la zona intervenida.

Según precisó la empresa, las labores técnicas tienen como objetivo optimizar la infraestructura de abastecimiento. En ese sentido, instó a los usuarios que se encuentren dentro de las áreas señaladas en el cronograma de la interrupción temporal del servicio a tomar previsiones y almacenar el agua con anticipación para cubrir sus principales necesidades durante el periodo del corte.

Cabe precisar que el corte no necesariamente afecta a todo un distrito, sino únicamente a las zonas y sectores en específicos.

¿En qué distritos de Lima será el corte de agua?

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, te revelamos las zonas que se verán afectadas el viernes 2 de octubre:

Áreas afectadas en Ate

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Huaycán zona N, UCV 177, UCV 177B, UCV 177C, UCV 175B, UCV 175C, UCV 177, UCV 176, UCV 176B, UCV 174, UCV 174B, UCV 174C, UCV 175, UCV 179, UCV 179B, UCV 179C.

En San Juan de Miraflores

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Los Excedentes, Asoc. El Progreso, urb. María Misionera, P.J. Jesús Poderoso, urb. Popular Pamplona Baja, urb. Popular Ciudad de Dios, urb. Panamericana, urb. El Arenal, A. H. Cerro Histórico, urb. Villa Panamericana, A. H. Horacio Zevallos mz. D Lt. 2A, A. H. Los Sauces, A. H. 6 D, A. H. 6 de Julio.

En San Martín de Porres

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Jazmines del Naranjal, APV Juan C. Noriega Tejada, asoc. Propietarios urb. Los Alisos, asoc. Señor de los Milagros, asoc. Virgen del Sol II etapa, asoc. Vivienda Las Orquídeas del Norte, urb. El Rosario del Norte, urb. Naranjal, urb. Programa Residencial Los Olivos.

Sectores afectados por el corte de agua en La Molina

Desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en urb. Sol de La Molina I, II, III y IV etapa, urb. Las Lagunas de La Molina I, II y III etapa, urb. El Mástil de La Laguna. Cuadrante: av. Elías Aparicio, El Lindero, av. La Molina, av. Laguna Grande, urb. San Remo, urb. Molina Real, urb. Las Laderas, asoc. Viv. Los Huertos y (Pilones), urb. La Riviera, Coop. Viv. Musa I, II, III, IV y V etapa, asoc. Piedra Viva, asoc. Los Arbolitos, urb. San Francisco, urb. Las Terrazas.

El viernes 2 de octubre habrá corte programado de agua en sectores de los distritos de San Martín de Porres, La Molina, San Juan de Miraflores y Ate, de acuerdo al cronograma oficial de Sedapal. Los horarios serán diferentes según cada zona y pueden variar de acuerdo al tipo de intervención a realizar.