Nuevo atentado contra el sector transporte: asesinan a chofer de combi de la ruta Lima - Callao en la avenida Dos de Mayo

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo atentado contra el sector transporte. En la avenida Dos de Mayo, a la altura del jirón Miró Quesada, en el Callao, se ha producido un ataque armado contra un chofer de combi de la ruta Lima - Callao que le arrebató la vida.

Asesinan a conductor de combi en el Callao

La criminalidad vuelve a acabar la vida de un transportista la mañana de este viernes, 2 de octubre. En la avenida Dos de Mayo, en la citada Provincia Constitucional, se encontraba el chofer de la unidad móvil fue allí cuando llegaron, de acuerdo a información vertida por América Noticias, dos sujetos encapuchados y abren fuego.

De manera inmediata huyeron corriendo del lugar en dirección hacia el óvalo Garibaldi. Según testigos los atacantes se habrían hecho pasar por pasajeros y habrían propinado al menos siete disparos al trabajador del sector transporte. Los transeúntes ayudaron a descender a la víctima para auxiliarlo, sin embargo, ya estaba sin signos vitales.

Exitosa pudo conocer que el chofer era de la ruta CR40

Cabe señalar que las circunstancias del hecho de sangre aún son materia de investigación y trascendió que la Policía Nacional del Perú ya se ha apersonado hasta el punto para determinar qué fue lo que ocurrió y conocer la identidad de los responsables.

Los efectivos policiales han acordonado la zona, el cuerpo del occiso aún permanece en la zona, mientras que el vehículo con el que trabajaba ha sido trasladado hacia otro punto.

Taxista resulta herido tras presunto asalto a mano armada

Otro atentado en el primer puerto se registró en donde un taxista resultó herido tras un presunto asalto a mano armada por un grupo de pasajeros que serían adolescentes entre 16 y 17 años.

La víctima fue identificada como Kevin Anthony Paredes Alcázar, de 30 años, quien permanece internado en el hospital Carrión mientras recibe atención médica.

Como vemos, este violento episodio suscitado en la avenida Dos de Mayo, en el Callao, donde sujetos asesinaron a un conductor de combi, vuelve a generar preocupación en los trabajadores del sector transporte y cómo la criminalidad continúa arrebatándoles la vida, mientras que el Ejecutivo busca actuar contra la inseguridad a través del pedido de facultades legislativas.

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