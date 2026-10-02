Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este viernes 2 de octubre?

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó? Verifica cuál es el precio del dólar y a cuánto cotiza el tipo de cambio antes de realizar alguna operación financiera en la apertura de la jornada de este viernes 2 de octubre en el mercado cambiario peruano.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Este viernes 2 de octubre, el precio del dólar sigue siendo un indicador económico que la ciudadanía, inversionistas y economistas buscan en la apertura de la jornada de hoy para identificar si es el mejor momento para realizar alguna operación financiera sin afectar su bolsillo.

Pues bien, el valor de la divisa estadounidense en Perú tiene un impacto directo en la economía y en decisiones cotidianas. Además, ten en cuenta que el comportamiento de la moneda extranjera puede variar en el transcurso del día debido a distintos factores locales e internacionales, entre ellos, conflictos geopolíticos, las decisiones de política monetaria y las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. (FED), así como la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) o precio de las commodities.

Así que para planificar mejor tus gastos y decidir en qué moneda realizar inversiones, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en el país, en la mañana de este viernes.

VIERNES 2 DE OCTUBRE Precio del dólar HOY en Perú, jueves 1 de octubre: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,447 S/ 3,454

¿Subió el precio del dólar hoy? Pues bien, el valor reflejado en la Sunat, se puede ver una leve variación al alza en comparación con el día de ayer, jueves 1 de octubre, donde la compra estaba a S/ 3,429 y la venta tenía un precio de S/ 3,437.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo

Comprender el tipo de cambio dólar y su impacto en la economía diaria permite tomar decisiones financieras más acertadas. En ese marco, también es ideal conocer cuál es el valor de la divisa estadounidense en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú, que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda.

Según el portal cuántoestáeldólar.pe, el dólar paralelo u Ocoña cotiza de la siguiente manera para este viernes 2 de octubre:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3,420| Venta S/ 3,455.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo.

¿En cuánto cerró el dólar ayer, 1 de octubre?

De acuerdo a la entidad liderada por Julio Velarde, el BCRP, el precio del dólar en Perú cerró el jueves 1 de octubre en S/ 3,4530, (con una apertura de S/ 3,4410), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/ 3,4544, con un máximo de S/ 3,4620 y un mínimo de S/ 3,4440.

Si estás pensando en cambiar dólares este viernes 2 de octubre, lo ideal es saber cuál es su precio actual de la divisa en Perú, así como a cuánto cotiza el tipo de cambio en el mercado paralelo y la Sunat para cuidar mejor tu poder adquisitivo.