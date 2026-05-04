Corte de LUZ el 5 y 6 de mayo: ¿Qué distritos se verán afectados con la suspensión del servicio eléctrico?

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Habrá corte de luz en tu zona el martes 5 y miércoles 6 de mayo? Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico y toma las medidas previsionales desde ya.

¿Por qué será el corte de luz el 5 y 6 de mayo?

Si pensabas hacer uso de algún electrodoméstico o tu computadora para hacer trabajo remoto el 5 y 6 de mayo, lo ideal es primero saber si en esos días tu distrito se verá afectado con el corte de luz.

De acuerdo al comunicado dado a conocer, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, las empresas Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., también conocida como SEAl, e Hidrandina, las zonas afectadas serán en regiones como Arequipa, La Libertad y Áncash. Ten en cuenta que la suspensión del servicio eléctrico se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo.

Distritos sin luz el martes 5 de mayo

El corte de luz el 5 de mayo se ejecutará en los siguientes distritos y respectivos horarios. ¡Toma nota!

En Arequipa. Desde las 7:30 a.m. hasta las 2:30 p.m. en urbanizaciones del distrito de Mariano Melgar : Alto San Martín, Atalaya II, Atalaya zona B, Buena Vista, Generalísimo José de San Martín, José María Arguedas, Los Alpes, Los Balcones, Mariano Melgar, Pequeños Talleres Sr. de Los Milagros Zona I, Sin Nombre. También habrá corte en urbanizaciones del distrito de Miraflores: Villa Alto Cenepa.

Desde las 7:30 a.m. en urbanizaciones del distrito de : Alto San Martín, Atalaya II, Atalaya zona B, Buena Vista, Generalísimo José de San Martín, José María Arguedas, Los Alpes, Los Balcones, Mariano Melgar, Pequeños Talleres Sr. de Los Milagros Zona I, Sin Nombre. También habrá corte en urbanizaciones del distrito de Villa Alto Cenepa. En La Libertad. Desde las 8:30 a.m. hasta las 11:00 a.m. en Florencia de Mora: Jirón Fernández Pettion-Calle Baquijano Y Carrillo, Alexander Petion, Mac Gregor, Santa Rosa, Los Ángeles, Florencia De Mora.

hasta las 11:00 a.m. Jirón Fernández Pettion-Calle Baquijano Y Carrillo, Alexander Petion, Mac Gregor, Santa Rosa, Los Ángeles, Florencia De Mora. Desde las 9:00 a.m. hasta las 12 m. en Moche (La Libertad) : Au Panamericana Sur 0S/N; Au Panamericana Sur Km 551,554, 559, Au. Panamericana Norte Nº km 558.13, Au. Panamericana Norte Nº / Calle Salaverry, Au. Panamericana Sur Nº UC.03247, Nº UC-11297, Au. Panamericana Sur Nº Semáforo A; Alfonso Ugarte cdra.3, N° 26; José Gálvez N° 30, Mz. 13, 14, cdras. 5, 6; Miguel Grau S/N, cdra. 3; O 'Dónovan Mz. 12, cdra. 5, Salaverry cdras. 000, 0006, cdras. 5, 6, N° 10, Mz. A; San Mateo S/N, Tambo cdras. 1, 4, 5, 10, 11, Víctor Raúl Haya de La Torre 0010, cdra.5, Mz. 11, Cm La Hacienda S/N, F. Sgto. Salaverry, Hacienda San José Mz. B, C¸ Alfonso Ugarte cdras. 3, 6; Mz. 1, 11, 12, Pje Las Palmeras S/N; Pje Los Tallos 00003, 0005, Pról. Salaverry S/N; Ramal Bitin, Rm Bitin, Rm Huartaco, Rm La General, Rm Choc Choc, Rm Los Tallos.

hasta las 12 m. : Au Panamericana Sur 0S/N; Au Panamericana Sur Km 551,554, 559, Au. Panamericana Norte Nº km 558.13, Au. Panamericana Norte Nº / Calle Salaverry, Au. Panamericana Sur Nº UC.03247, Nº UC-11297, Au. Panamericana Sur Nº Semáforo A; Alfonso Ugarte cdra.3, N° 26; José Gálvez N° 30, Mz. 13, 14, cdras. 5, 6; Miguel Grau S/N, cdra. 3; O 'Dónovan Mz. 12, cdra. 5, Salaverry cdras. 000, 0006, cdras. 5, 6, N° 10, Mz. A; San Mateo S/N, Tambo cdras. 1, 4, 5, 10, 11, Víctor Raúl Haya de La Torre 0010, cdra.5, Mz. 11, Cm La Hacienda S/N, F. Sgto. Salaverry, Hacienda San José Mz. B, C¸ Alfonso Ugarte cdras. 3, 6; Mz. 1, 11, 12, Pje Las Palmeras S/N; Pje Los Tallos 00003, 0005, Pról. Salaverry S/N; Ramal Bitin, Rm Bitin, Rm Huartaco, Rm La General, Rm Choc Choc, Rm Los Tallos. En Trujillo desde la 1:30 p.m. hasta las 3:30 p.m. en Urb. Monserrate III etapa, Urb PP. JJ. Monserrate, Urb. Monserrate IV etapa, Urb. Monserrate I etapa.

Zonas afectadas con el corte de luz el 6 de mayo

La empresa Hidrandina brindó un ENLACE donde se puede evidenciar las zonas donde será el corte de luz.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. en Trujillo: Cooperativa Vivienda Covicorti, Sector Natasha Alta, Urb. Los Rosales de San Andrés.

Desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en Trujillo: Calle B, Calle C, Calle D, Calle F, Calle G, Calle A, Urbanización El Galeno.

En Virú desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en Sector: Santa Rita de Laramie.

En Chimbote desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en PP. JJ Miraflores Alto 3ra Zona(Mz: 31, 32, 40, 41, 42, 48, 78, 79, 80, 81, F2, J3, G2, S1, Q', q2, E3, R1, R2, T1, J3, K3, L3, P2

Por su parte, SEAL, a través de Facebook, anunció que la suspensión del servicio serán en los siguientes sectores:

Sin luz en Arequipa.

Así que tras conocer qué distritos se verán afectados con el corte de luz el 5 y 6 de mayo, SEAL e Hidrandina exhortan a sus respectivos usuarios a tomar medidas preventivas desde ya.