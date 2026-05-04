¿'El especial del humor' retorna a la TV? JB revela que podría juntarse con Carlos Álvarez: "Falta ponernos de acuerdo"

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jorge Benavides reveló que podría juntarse nuevamente con Carlos Álvarez en lo que marcaría un retorno a la televisión del recordado programa 'El especial del humor' donde ambos comediantes formaron una dupla que deleitó al público con imitaciones y chistes inigualables.

¿JB y Carlos Álvarez preparan el regreso de 'El especial del humor'?

El imitador Jorge Benavides, conocido popularmente conocido como JB, concedió una entrevista a un diario local en el que ha dejado abierta la posibilidad de trabajar al lado de su ex partner televisivo Carlos Álvarez, mensaje que ha despertado la ilusión en sus seguidores reavivando asía la expectativa de un eventual retorno de 'El especial del humor'.

La actual figura de Panamericana Televisión sostuvo que esta iniciativa surgió de su colega, quien tras ser candidato presidencial en las Elecciones Generales 2026 aseguró que de no ganar consideraría volver a laborar al lado de Benavides.

Aunque la vida los llevó a separse hace muchos años atrás y tomar caminos distintos, el actual líder del programa 'JB Noticias', no cierra la puerta a realizar el formato que ambos popularizaron con sketchs irreverentes e imitaciones políticas jocosas.

"Mi puerta la he dejado abierta para que no la toque, sino para que pase de frente", manifestó el comediante dejando en evidencia que el vínculo personal y profesional con Carlos Álvarez nunca se rompió, aunque sí reconoció que antes era algo que lo veía imposible de suceder.

Cabe mencionar que, en las redes sociales las personas continúan solicitando de que el dúo humorístico que marcó una época retorne por lo que Jorge Benavides ha tomado dicha posibilidad con positivismo y que ello dependerá de conversar entre ambos.

"Hay un nicho que espera, que sueña con que volvamos a hacer eso ('El especial del humor'), sería cuestión de ponernos de acuerdo nada más", señaló el humorista en entrevista con El Comercio.

JB se refiere sobre la faceta política de Carlos Álvarez

Era imposible que no se le consulte a Jorge Benavides sobre la faceta política de Carlos Álvarez, respecto a esta lo calificó como "una persona culta, bien informada y especialmente interesada en la política", pero guardó distancia con ello afirmando que en su caso él no realiza política sino que realiza parodias desde el humor.

Es así que, durante una entrevista con un medio local, Jorge Benavides dejó abierta la posibilidad de volver a juntarse con su colega Carlos Álvarez para un retorno del programa 'El especial del humor' y que ello será cuestión de conversarlo. Ello ha generado expectativa en sus seguidores.