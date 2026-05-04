Denuncian que ropa de médicos y pacientes de tres hospitales de EsSalud se lava en lavanderías clandestinas

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una grave denuncia sobre el servicio de lavandería en tres hospitales de EsSalud en Lima ha puesto en evidencia la falta del cumplimiento de protocolos de bioseguridad y condiciones paupérrimas con que se maneja la indumentaria del personal de salud y los pacientes.

Indumentaria de hospitales es tratada en lavanderías clandestinas

Según un reportaje emitido por el dominical Panorama, el servicio de lavandería ha sido tercerizado a empresas que operan en dos talleres que no cumplen con los protocolos básicos ni cuentan con autorizaciones, poniendo en riesgo a la población de posibles infecciones intrahospitalarias.

Uno de los establecimientos en la mira es la lavandería Raysa Bubbles, ubicada en Jesús María, que obtuvo contratos del Estado por cerca de medio millón de soles, pese a ser un negocio de especializado en limpieza de zapatillas. Allí se estaría realizando el lavado de sábanas, mamelucos, ropa quirúrgica e indumentaria de pacientes de centros de salud como el Hospital III Suárez Angamos, el Hospital Uldarico Rocca Fernández y el Hospital II Carlos Alcántara Butterfield.

La otra lavandería clandestina se ubica en Chorrillos: no tiene contratos con el Estado, pero recibe camionetas con ropa hospitalaria. Según un funcionario municipal del distrito, dicho local fue declarado insalubre e incluso llegó a ser clausurado.

EsSalud y la Defensoría del Pueblo se pronuncian

Ante esta revelación la Red Prestacional Rebagliati emitió un comunicado informando que, tras finalizar el contrato principal del servicio el pasado 31 de julio de 2025, se convocó a dos concursos públicos, cuyas plazas fueron declaradas desiertas por que "las propuestas económicas de los postores excedían el presupuesto legal permitido".

Comunicado de la Red Prestacional Rebagliati

En ese escenario, la institución indicó que se procedió con "mecanismos de contratación inmediata" para evitar una crisis sanitaria interna y perjudicar a los paciente, actuando conforme a la Ley de Contrataciones del Estado. Según indica,

"Estos procesos contaron con pluralidad de postores, adjudicándose a la oferta con el menor precio, la cual cumplió con todos los requisitos técnicos exigidos, conforme a los términos de referencia y en resguardo del adecuado uso de los recursos institucionales. A la fecha, el servicio se presta con total normalidad y sin observaciones por parte del área usuaria", se lee en el comunicado.

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo se pronunció exigiendo la "inmediata separación" de funcionarios que se encuentran comprometidos con la negligencia que pone en riesgo la vida de miles de peruanos.

De esta manera, EsSalud enfrenta una serie por polémica tras la denuncia de que la indumentaria de pacientes y médicos se estaría lavando en locales insalubres.