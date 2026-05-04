José Balcázar revela que compra de aviones F-16 a EE.UU. fue "a dedo": "Jerí y la FAP eliminan a los suecos y franceses"

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

La polémica respecto a la compra de aviones F-16 Block 70 a los Estados Unidos continúa a pesar que la misma se concretó días atrás. Esta vez, el propio presidente de la República, José María Balcázar, hizo una importante revelación que pondría en jaque al otrora mandatario José Jerí y la Fuerza Área del Perú.

Compra de aviones a EE.UU. fue hecha 'a dedo'

En una reciente entrevista con el programa 'Sin rodeos' de Milagros Leiva, el jefe de Estado se pronunció sobre la adquisición de las aeronaves a la empresa Lockheed Martin la cual se finiquitó sin su conocimiento.

Justamente, José María Balcázar aseguró toda esta operación se concretó en el gobierno de José Jerí, en estrecha coordinación con la Fuerza Área del Perú. Incluso señaló que el exmandatario decretó que la compra fuera calificada como secreto de Estado con la única finalidad de quedarse con la propuesta de Estados Unidos.

"Al final, cuando se presentó el punto de quiebre, y se tenía que decidir si se compraban aviones franceses, suecos o americanos, el gobierno de Jerí acordó que ese proceso se terminara. Y ahí acuerdan que se debe comprar solamente a los americanos, los F-16", inició.

Seguidamente, Balcázar Zelada indicó que esta calificación también permitió a Jerí Oré emitir un decreto donde dejaba fuera del proceso al Ministerio de Economía y al propio presidente. Con ello, la operación solo seguiría adelante entre el vendedor, Lockheed Martin, y el comprador, la FAP.

"Jerí y la Fuerza Aérea eliminan a los franceses y suecos, ya no los consideran. Y sacan una disposición que dice que la compra será de carácter secreto. Por lo tanto, solamente intervendrían el vendedor y el comprador a través de la Fuerza Aérea y en esa norma excluyen al Ministerio de Economía y Finanzas, y al Presidente. Eso fue antes de que yo llegara. Era una norma interna y secreta", añadió.

Próximo gobierno debería investigar

Para finalizar, el encargado interino de la presidencia dejó en claro que el próximo gobierno debería iniciar una investigación para aclarar el proceso en caso se encuentren irregularidades.

"Lo hicieron para excluir a los demás competidores, que eran Francia y Suecia. Se quedan con uno a dedo, pero eso ya no me corresponde a mi calificarlo porque eso en su momento, el nuevo gobierno o quien venga después, tendrá que decidir investigar ese caso", finalizó.

En resumen, el presidente de la República, José María Balcázar, reveló que la compra de aviones F-16 a Estados Unidos fue hecha a dedo por José Jerí y la FAP.