Premier Luis Arroyo y ministros de Defensa y RREE. acuden hoy a la Comisión de Defensa por caso aviones F-16

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Defensa del Congreso recibirá desde las 3:00 p. m. de hoy, lunes 4 de mayo, al primer ministro, Luis Arroyo Sánchez, y a los titulares de Defensa y Relaciones Exteriores, Amadeo Javier Flores Carcagno y Carlos José Pareja Ríos, respectivamente, por la firma del contrato de los aviones F-16 a los Estados Unidos.

Como se recuerda, el grupo de trabajo parlamentario programó en un inicio la audiencia para el pasado lunes 27 de abril; no obstante, por razones de agenda, ninguno de los representantes del Gobierno pudieron concurrir al Parlamento, solicitando que se fije una nueva fecha para que puedan asistir y dar los descargos solicitados.

Congreso espera respuestas del Ejecutivo

De acuerdo con la agenda establecida por la Comisión de Defensa, la diligencia se realizará en la Sala Miguel Grau, en una sesión semipresencial que será presidida por su presidenta, la legisladora Karol Paredes.

Tal como fue programada en la audiencia inicial, la citación es para que desde el Ejecutivo informen al detalle la "situación actual de las negociaciones para la adquisición de aeronaves", en el contexto de las declaraciones del presidente José María Balcázar, el pasado 17 de abril.

Como se recuerda, el mandatario ofreció una entrevista al programa "Hablemos Claro" de Exitosa en el día en referencia, donde sostuvo que por ser un gobierno de transición, la responsabilidad de la gestión del proceso de compra debería recaer en su sucesor o sucesora; es decir, a partir de 28 de julio próximo.

No obstante, como es sabido, la suscripción del contrato finalmente fue llevada a cabo del lunes 20 de abril; asimismo, el embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, confirmó en entrevista exclusiva a nuestro medio el pasado miércoles 22 de abril, que los primeros 12 aviones F-16 adquiridos por nuestro país estarán volando el cielo peruano recién desde el año 2029.

Ministro de Defensa deberá esclarecer intervención militar en Huancavelica

En el caso del titular del Ministerio de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, también deberá esclarecer la intervención militar contra presuntos remanentes del narcotráfico llevada a cabo el pasado 25 de abril en distrito de Colcabamba, Huancavelica, la cual dejó cinco personas fallecidas.

Mientras la Comisión espera por los descargos del integrante del Gabinete Ministerial, durante la noche del jueves 30 de abril se confirmó la presentación de una moción de interpelación por parte de un grupo de congresistas para que responda por este presunto atentado contra los derechos humanos.

Los deudos e instituciones como la Defensoría del Pueblo han exigido una rápida investigación por lo ocurrido; en ese sentido, el propio presidente José María Balcázar también fue por la misma línea, ofreciendo las disculpas del caso a los familiares de los ciudadanos abatidos.

Es importante recordar que, este confuso operativo generó que el Ministerio Público abra investigación preliminar contra los miembros del Ejército: CAP. EP. Luis Montenegro Pardo y los suboficiales Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova, así como a tres ciudadanos, por el presunto delito de homicidio calificado.

Desde el Congreso esperan las explicaciones del Gobierno para que puedan esclarecerse ambos casos que han puesto en el ojo de la crítica a la administración Balcázar a poco más de dos meses de la sucesión constitucional.