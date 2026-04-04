Tras muerte de hincha y heridos en Matute: Gobierno garantizó atención médica integral a víctimas

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El último viernes, una tragedia en el estadio Alejandro Villanueva 'Matute' enlutó Alianza Lima tras una fuerte estampida que provocó la muerte de un hincha por asfixia. En tanto, decenas de heridos fueron trasladados a hospitales.

Ministro de Salud y premier supervisan atención a hinchas heridos

Ante ello, el Gobierno acudió este sábado al Hospital Nacional Dos de Mayo, presidido por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y el ministro de Salud, Juan Carlos Velazco, en una visita de supervisión al estado de salud de los heridos.

Tras la visita, el premier destacó que el Ejecutivo actuó mediante una "respuesta inmediata" y eficiente para salvaguardar la vida de los ciudadanos afectados durante el clásico 'banderolazo'.

"Más allá de la desgracia, vemos con gran satisfacción que los hospitales, como el Dos de Mayo, han permitido que, con la eficiencia de los médicos, las personas tengan la oportunidad de recuperarse. Esto demuestra que el Gobierno es cercano a la población", precisó el premier.

Arroyo agregó que, apenas ocurrió el incidente, el Gobierno ordenó el desplazamiento de ocho ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y brigadas para la atención en lugar, logrando el traslado oportuno de los heridos a diversos centros hospitalarios de Lima.

#PCMInforma | Gobierno garantiza atención integral tras incidente en La Victoria 🇵🇪



El premier, Luis Enrique Arroyo Sánchez, acompañado del titular de Salud, acudió al Hospital Dos de Mayo para conocer de cerca el estado de salud de los afectados y acompañarlos en este momento;... pic.twitter.com/7GKRxpabfy — Consejo de Ministros (@pcmperu) April 4, 2026

Durante su recorrido por el nosocomio, el premier conversó con familiares de los heridos, como la madre de una niña. También recorrió salas y escuchó testimonios.

En tanto, el jefe de gabinete precisó que, de las 39 personas que resultaron lesionadas y fueron internadas, 30 han sido dados de alta y dos lo harán en el transcurso de este sábado 4 de abril.

Premier hace "un llamado a la cordura" a los hinchas de Alianza Lima

Por otro lado, Arroyo Sánchez se pronunció sobre la seguridad en eventos masivos como estos, calificando la tragedia como una "lección aprendida para toda la ciudadanía".

Asimismo, el premier advirtió que este tipo de desgracias no deben repertirse nunca más en los recintos deportivos, pues estas son generadas por la aglomeración y la euforia desenfrenada. Lejos de responsabilizar el control del aforo, exhortó a la hinchada a actuar con mayor "cordura".

"Hago un llamado a la cordura y a la tranquilidad. Instamos a la hinchada a alentar a sus equipos de la mejor manera, con calma y respeto por la vida", indicó.

Luego del trágico banderolazo de Alianza Lima en el Estadio Matute, el premier Luis Arroyo y el ministro de Salud, Juan Carlos Velazco, supervisaron el estado de salud de los heridos y garantizaron su atención en el Hospital Dos de Mayo.