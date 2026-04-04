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Astronautas de Artemis II capturaron nuevas imágenes espectaculares de la Tierra en su viaje hacia la Luna

Los astronautas de la misión Artemis II capturaron nuevas imágenes espectaculares de la Tierra mientras ya se encuentran a más de la mitad del camino hacia la Luna.

Astronautas de Artemis II capturaron nuevas imágenes espectaculares de la Tierra
Astronautas de Artemis II capturaron nuevas imágenes espectaculares de la Tierra (Foto: Composición Exitosa)

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 04/04/2026

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Los astronautas de la misión Artemis II continúan en su viaje en la nave Orion rumbo hacia la Luna y en medio de ello han compartido nuevas imágenes espectaculares de la Tierra ofreciendo así un vistazo de su vida en el espacio mientras ya se encuentran a más de la mitad del camino de lograr un hito histórico.

Astronautas de Artemis II comparten nuevas espectaculares fotos de la Tierra

Continuando con su trayecto hacia la Luna, los astronautas de la misión Artemis II han compartido nuevas imágenes de nuestro planeta desde el espacio profundo. Así se puede evidenciar en unas recientes fotografías publicadas por la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos).

En estas instantáneas se observa a la especialista de misión Christina Koch y el comandante Reid Wiseman contemplando la Tierra a través de las ventanas de la nave Orion, en un momento que evidencia la distancia que los separa.

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Hay que mencionar que, estas nuevas instantáneas se suman a las que fueron compartidas ayer viernes 3 de abril en las que Wiseman capturó la Tierra en su totalidad con su caracterísitico color azul y marrón, además, de la presencia de auroras boreables visibles y luz zodiacal en el borde del planeta.

Christina koch observa a traves de una de las ventanas principales de la cabina de la nave Orion
Christina Koch observa a traves de una de las ventanas principales de la cabina de la nave Orion

Adicionalmente, la NASA informó que la tripulación dio inicio a los preparativos dentro de la nave Orion a lo que será el próximo periodo de observación lunar, que comenzará el próximo lunes 6 de abril alrededor de las 2 y 30 de la tarde (hora local de Estados Unidos). Ello, en el contexto del sobrevuelo que realizará en los próximos días en la órbita de la Luna.

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En tal sentido, estas actividades incluyen la organización de equipos y la adecuación del espacio para la captura de imágenes así como también la ejecución de experimentos.

Ride Wiseman observa a traves de una de las ventanas principales de la cabina de la nave Orion
Ride Wiseman observa a traves de una de las ventanas principales de la cabina de la nave Orion

¿Qué actividades han realizado los astronautas de Artemis II?

Cabe mencionar que, los astronautas de Artemis II han continuado con una serie de actividades que son primordiales para el desarrollo de la misión. Entre ellas destacan rutinas de ejercicio físico, prácticas de respuesta médica frente a posibles emergencias y pruebas del sistema de comunicaciones de emergencia en el espacio profundo.

@exitosanoticias 🔴🔵A través de sus redes sociales, la NASA informó que los astronautas de Artemis ll ya han recorrido más de la mitad del camino hacia la Luna. #NASA #artemis #luna #mision #astronauta ♬ sonido original - Exitosa Noticias

Como vemos, los astronautas de la misión Artemis II capturaron nuevas imágenes de la Tierra desde las ventanas de la nave Orion en su camino hacia la Luna. Estas fueron compartidas por la NASA y se contempla a Christina Koch y a Reid Wiseman observando el planeta.

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