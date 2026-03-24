Fiscalía interviene la Municipalidad de Comas por presunta corrupción en campaña electoral

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte intervino de oficio la sede de la Municipalidad Distrital de Comas como parte de una investigación por presunta corrupción relacionada con trabajadores en campaña electoral.

Fiscalía realiza indagaciones en Municipalidad de Comas

Así lo informó el Ministerio Público en sus redes sociales oficiales, donde señaló que la indagación responde a presuntos delitos contra la administración pública por parte de funcionarios ediles que estarían involucrados en actividades electorales.

La intervención estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Sharly Facho Núñez, con apoyo de personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).

El equipo especializado de la Fiscalía se entrevistó con gerentes municipales y personal de la Procuraduría, y obtuvo documentos sobre las órdenes de servicios y el rol de actividades municipales de enero a marzo 2026.

También se solicitó la relación de proveedores y personal cesante en el presente año, entre otras diligencias.

📢 Así se realizó la intervención, liderada por la Fiscalía anticorrupción, en la sede de la Municipalidad Distrital de Comas, como parte de una investigación por la presunta participación de trabajadores en actividades de una campaña electoral. pic.twitter.com/AbSo2uUyxB — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 24, 2026

Inician investigación contra suboficial PNP que asesinó a su pareja

La Fiscalía de la Nación anunció este mismo martes que inició una investigación preliminar contra el suboficial de la PNP que confesó haber asesinato a su propia pareja en el interior del domicilio donde convivían, ubicado en el distrito de Santa Anita.

El sujeto será investigado por el presunto delito de feminicidio a raíz de la medida tomada por la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita-Ate.

En esa línea, precisaron que la fiscal provincial Cecilia Oré Sosa, quien se encuentra a cargo del caso, realizará las diligencias de ley correspondientes en torno a este caso que involucra a Felipe Gutiérrez.

"Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Santa Anita-Ate (Primer Despacho) inició investigación preliminar al policía Felipe Gutiérrez por el delito de feminicidio en agravio de su pareja L. G. (20)", escribieron en sus redes sociales, este martes 24 de marzo.

De acuerdo a las indagaciones iniciales, los hechos habrían ocurrido en horas de la madrugada de este martes 24 de marzo, exactamente en la habitación en donde ambos convivían.

En dicho lugar, la pareja habría tenido una discusión, por lo que el policía habría utilizado su arma de fuego para cometer el crimen.

La Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte intervino este martes la sede de la Municipalidad de Comas como parte de la investigación por presunta corrupción a funcionarios ediles en la campaña electoral actual.