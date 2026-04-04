Rímac: Accidente vehicular deja 20 heridos tras choque entre buses de transporte

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El choque entre dos buses de transporte público que venían en competencia por pasajeros dio como lamentable resultado al menos 20 personas heridas, según el reporte del Cuerpo General de Bomberos.

El hecho ocurrió en el distrito del Rímac cuando los dos buses coalicionaron dejando destrozados ambos vehículos y los pasajeros heridos. Parte de los viajeros continúan recibiendo atención médica.

Choque por competir por pasajeros

Durante la mañana del 4 de abril, un nuevo accidente vehicular se registró en la ciudad de Lima. El hecho ocurrió a altura de la cuadra 9 del jirón Trujillo en el Rímac alrededor de las 9:00 de la mañana de este sábado.

De acuerdo a la información preliminar, dos unidades de transporte público habrían estado compitiendo en la vía pública con el objetivo de recoger pasajeros.

Uno de los buses de placa Z6P-803 de la Empresa de Transporte y Servicios Especiales 'La Bala' contaba con una considerable cantidad de pasajeros que viajaban en su interior.

Al momento de competir contra un bus de la Empresa de Transportes Impulsa es que se generó este accidente vehicular. Según testigos del accidente comentaron para Exitosa que el bus más grande estaba subiendo a un pasajero lo que generó que el otro bus viniera desde atrás e impacte con fuerza contra el vehículo.

El pasajero que subía en ese momento al transporte público habría salido por los cielos ante el fuerte impacto. "El pasajero salió volando", de acuerdo el testimonio de una de los transeúntes en la zona.

El otro vehículo ha sido trasladado hacia la dependencia policial de la jurisdicción para continuar con las diligencias correspondientes en este accidente de tránsito.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | Más de 10 personas resultaron heridas tras un accidente vehicular en el Rímac, donde un bus de la empresa de transportes 'La Bala' terminó chocando contra otra unidad de la empresa 'Impulsa Progreso'. Según testigos, el hecho ocurrió debido a que ambos... pic.twitter.com/jkSu8ngndR — Exitosa Noticias (@exitosape) April 4, 2026

De acuerdo al reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios (CGBV) la emergencia se encuentra en estado 'cerrado'. En la lista de unidades móviles que han acudido a la emergencia se encuentran autobombas, unidades médicas tipo ambulancias, siendo en total 5 unidades.

Reporte del choque manejado por el Cuerpo de Bomberos

Reporte del CGBV

El comandante del CGBV, Marco Pozo, indicó que según el reporte de la compañía de bomberos del Rímac confirmó que la cifra de heridos llegaba a los 20 agraviados. Parte de los heridos contaban con politraumatismos y poli contusiones tras el choque entre los buses.

Los heridos han sido trasladados, en parte, por la Policía Nacional, mientras que los bomberos trasladaron a, al menos, 8 personas . La recomendación es que los heridos sean trasladados en unidades de ambulancia.