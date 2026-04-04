Alianza Lima aclara que NO autorizó banderazo: "Fue promovido por la propia hinchada"

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Club Alianza Lima volvió a emitir un nuevo comunicado tras la lamentable pérdida de un hincha durante el banderazo ocurrido durante la noche del viernes 3 de marzo.

En el nuevo escrito lanzan precisiones respecto a la convocatoria e indican que el encuentro "fue promovida por la propia hinchada" y que su organización no fue encabezada por el club.

Banderazo no fue promovido por club

Tras el fallecimiento de Freddy Cornetero (39), hincha fallecido por asfixia durante el último banderazo ocurrido al interior del estadio Alejandro Villanueva 'Matute', el club Alianza Lima ha emitido un nuevo comunicado a minutos del 'clásico'.

En su escrito precisan que los 'banderazos' son parte de expresiones realizadas por los hinchas a nivel mundial, apelando a que estos surgen de manera "espontánea y como muestra de aliento al equipo".

Así, más adelante precisan que la última convocatoria realizada al interior de Matute estuvo "promovida por la propia hinchada", desligándose de su autorización.

"Cabe resaltar que dicha convocatoria fue promovida por la propia hinchada, sin que sean organizada, autorizada ni promovida por parte del Club", indica.

Aseguran apoyo a familiares de fallecido

La Policía Nacional informó de manera oficial que el fallecimiento de Freddy Cornetero se debió a una asfixia en avalancha. Ello, tras la estampida en la tribuna sur que provocó su deceso.

Ante el fatídico hecho y una presunta falta de apoyo a los familiares del agraviado, el club de fútbol indicó que sí se encuentra en contacto con los allegados de Cornetero.

"El Club mantiene contacto permanente con los familiares del hincha fallecido, a quienes se les viene brindado el acompañamiento y el apoyo económico correspondiente, como muestra de nuestra absoluta solidaridad en este difícil momento", precisan.

Más adelante precisó que se encuentran "colaborando activamente" con las autoridades pertinentes en las investigaciones para esclarecer el hecho.

Respecto a los otros heridos, precisó que el administrador del Club, Fernando Cabada, realizó visitas a los centros de salud donde estaban internados los afectados.

Por su parte, desde el Ejecutivo informaron que 39 personas resultaron lesionadas, de las cuales 30 fueron dados de alta, mientras que dos agraviados lo harán en el transcurso de este sábado.

El Club Alianza Lima aseguró que no autorizó el banderazo que terminó con la vida de un hincha en Matute indicando que la convocatoria fue realizada por los propios hinchas.