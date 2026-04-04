Peruanos evacuados desde Irán fueron recibidos en Turquía, confirma Cancillería: Se incluyen menores

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A poco más de un mes del inicio de la guerra en Oriente Medio, un grupo inicial de cinco peruanos, incluyendo menores de edad, fue evacuado de Irán y recibido en Turquía como parte de un operativo de protección consular coordinado por la Cancillería del Perú.

Primeros cinco peruanos son rescatados de Irán

Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores este sábado 4 de abril mediante sus redes sociales, donde precisaron que esto fue posible gracias a los esfuerzos de la Embajada de Perú en Turquía y la sección consular en Ankara, su capital.

Este traslado se debe a que nuestro país no tiene una embajada en Irán, por lo que, la que se ubica en Turquía, es responsable de la atención consular en el país islámico.

Este grupo de connacionales está conformado por una madre con sus tres hijos menores y un estudiante, quienes vienen recibiendo asistencia en Ankara.

Este mismo sábado, al menos seis explosiones se escucharon por la tarde en Jerusalén, tras la detección de nuevos misiles disparados desde Irán, según informaron periodistas de AFP.

Horas antes, varios lanzamientos de misiles iraníes dejaron heridas a cinco personas en Tel Aviv y en el centro de Israel. Además, causaron daños materiales, de acuerdo a información de los servicios de emergencia israelíes.

#NoticiasTorreTagle | La Cancillería comunica que los primeros connacionales evacuados desde Irán han sido recibidos en Türkiye debido a los esfuerzos de nuestra embajada y sección consular en Ankara. Se trata de una madre con sus tres hijos menores y un estudiante, quienes... — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 4, 2026

Trump advierte a aliados por no intentar reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a sus aliados por no involucrarse en su "plan" de reapertura del estrecho de Ormuz, advirtiéndoles que no luchará por sus intereses mientras enfrentan dificultades para obtener combustible proveniente desde Oriente Medio.

El jefe de la Casa Blanca trató de poner presión para lograr que Irán acepte sus "condiciones" para no solo ponerle fin a la guerra que empezó el pasado 28 de febrero, sino también para lograr la reapertura total del paso por donde transita el 25 % del total de petróleo de todo el mundo.

A través de su cuenta de Truth Social, Trump no ocultó su posición contra quienes podrían respaldarlo en su invasión a tierras persas. En ese contexto, puso como "ejemplo" al Reino Unido, acusándolo de negarse a participar en los operativos militares contra Teherán.

A manera de represalia y teniendo en cuenta la imposibilidad de que sus todavía aliados puedan conseguir combustible para aviones, Trump les "sugirió" compren el hidrocarburo a Estados Unidos y que, en segundo lugar, vayan directamente a luchar por el mismo al estrecho de Ormuz.