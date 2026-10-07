Precio del dólar HOY en Perú: tipo de cambio este miércoles 7 de octubre, compra y venta

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si estás pensando en comprar o vender dólares hoy en Perú, lo ideal es conocer primero cuál es el precio y la cotización del tipo de cambio en la apertura de la jornada de este miércoles 7 de octubre en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿A cuánto está el dólar hoy? Tipo de cambio Sunat

El precio del dólar hoy en Perú, miércoles 7 de octubre, es una de las consultas más buscadas por ciudadanos, empresarios e inversionistas que necesitan conocer el comportamiento actual de la moneda estadounidense frente al sol en el mercado cambiario.

Como referencia, el último cierre disponible del sistema bancario correspondiente al martes 6 de octubre y que se refleja en el portal del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ubicó el dólar en S/ 3,4350 (con apertura de 3,443005), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/ 3,4341, con un máximo de S/ 3,4380 y un mínimo de S/ 3,4270.

Una vez teniendo en cuenta esas cifras, para entender cuál es la fluctuación del dólar y para cuidar mejor tu poder adquisitivo, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio en la apertura de la jornada de hoy, según la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza la divisa este martes 6 de octubre? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,431 S/ 3,437

Los valores reflejados en la Sunat reflejan que el valor de la divisa presenta una leve variación al alza en comparación con el día de ayer, martes 6 de octubre, donde la compra estaba a S/ 3,423 y la venta estaba a S/ 3,435.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo hoy

Si deseas realizar pagos o planificar determinadas operaciones con dólares, debes identificar también el precio de la moneda extranjera no solo en el mercado oficial, sino también en las casas de cambio o el mercado paralelo en Perú, ya que puede ser diferente al tipo de cambio promedio reportado por las entidades oficiales.

En ese sentido, te revelamos cuál es la cotización del dólar paralelo u Ocoña en la mañana de este miércoles, según el portal cuántoestáeldólar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,415 | Venta S/ 3,435.

¿Dónde conviene revisar el precio y tipo de cambio del dólar?

Puedes revisar el precio del dólar o la cotización del tipo de cambio no solo en la Sunat, sino también en entidades como el Banco de la Nación, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Para quienes realizan operaciones hoy, miércoles 7 de octubre, con la moneda estadounidense, el seguimiento de la cotización del tipo de cambio permite identificar los momentos más convenientes para comprar o vender el dólar en Perú.