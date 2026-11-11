San Martín de Porres: asesinan de un disparo a joven de 27 años mientras compartía con sus amigos

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un joven de 27 años fue asesinado de un disparo mientras compartía con un grupo de amigos en el distrito de San Martín de Porres. El crimen ocurrió a pocos metros del cruce de las avenidas Los Olivos y Canta Callao, donde la víctima permanecía junto a su motocicleta cuando fue atacada por un sujeto armado.

Ataque armado en la Canta Callao deja un muerto

De acuerdo con la versión de los testigos, el joven, identificado como Luis Humberto Inga Castro, se encontraba reunido con sus amistades cuando un desconocido cruzó el arenal que divide la avenida principal de la auxiliar y abrió fuego contra él. Los presentes señalaron que únicamente escucharon un disparo antes de percatarse del ataque.

Tras cometer el crimen, el presunto sicario cruzó nuevamente la pista y abordó una motocicleta en la que lo esperaba otro sujeto. Ambos escaparon en dirección de sur a norte, mientras los testigos permanecían en la zona. Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad ni el paradero de los responsables.

En la escena se encontraron botellas de gaseosa y latas de cerveza, elementos que darían cuenta de que el joven compartía un momento con sus amigos antes del asesinato. Sin embargo, serán las investigaciones policiales las que permitan determinar las circunstancias del ataque y establecer el móvil del crimen.

Efectivos de la comisaría de Sol de Oro llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. De manera preliminar, no se descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas. Asimismo, la motocicleta de la víctima fue trasladada a dicha dependencia policial, mientras se esperaba la llegada de los peritos de Criminalística para el levantamiento del cuerpo y la recopilación de evidencias.

🔴🔵 SMP: asesinan de un disparo a joven de 27 años cerca de la avenida Canta Callao. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGPpY5 https://t.co/CRsi4FCac6 November 11, 2026

Otros crímenes en SMP

Hace 4 días, un ciudadano venezolano de 32 años fue atacado a balazos por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta en San Martín de Porres (SMP). La víctima recibió cinco impactos de bala y permanece en estado grave en el hospital Luis Negreiros, mientras la Policía Nacional realiza las diligencias para identificar y ubicar a los responsables.

El violento atentado ocurrió en la urbanización Los Libertadores, cuando el hombre se encontraba dentro de su vehículo, a punto de salir de su domicilio. Según las imágenes de una cámara de seguridad a las que accedió Exitosa, dos personas a bordo de una moto se acercaron hasta donde estaba su objetivo y abrieron fuego en reiteradas oportunidades.

En el registro audiovisual se observa cómo los atacantes ejecutaron hasta ocho disparos a quemarropa contra el vehículo. Como consecuencia del ataque, la víctima recibió cinco impactos de bala: tres en el pecho y dos en uno de sus brazos. Tras quedar gravemente herido, un vecino que advirtió lo sucedido lo trasladó rápidamente a un centro de salud.

