Corredor Azul anuncia desvíos y servicios especiales por visita del papa León XIV: conoce los horarios

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada del papa León XIV al Perú generará cambios en el trasporte urbano de Lima. Como parte de las medidas previstas para facilitar la movilidad de los usuarios ante las actividades del sumo pontífice, el Corredor Azul anunció un plan de desvíos y servicios especiales que se aplicará en diferentes fechas de noviembre.

Mediante sus cuentas oficiales, el servicio de transporte informó que las modificaciones será para los días 11, 12, 15 y 16 de noviembre. Los cambios incluyen recorridos alternativos, habilitación de paraderos y unidades adicionales para atender la demanda de pasajeros.

Corredor Azul: ¿qué cambios habrá el 11 y 12 de noviembre?

Para este miércoles 11, el Corredor Azul aplicará desvíos durante toda la jornada papal, según el plano que difundieron en sus redes sociales. Asimismo, desde las 7 de la noche, habilitará servicios especiales en dos puntos estratégicos.

En el paradero Callao, los buses circularán en sentido sur a norte, mientras que en el paradero Moquegua lo harán de norte a sur. Cada sentido contará con cinco unidades, una frecuencia de 10 minutos y el cobro de la tarifa regular.

Dichas modificaciones seguirán el jueves 12, cuando se mantendrán los desvíos indicados en el mapa. Desde las 12:30 p.m., también estarán disponibles los servicios especiales en los paraderos Callao y Moquegua, con las mismas condiciones de operación: cinco buses por sentido, intervalos de 10 minutos y tarifa habitual.

A estas medidas se les sumará un servicio de salida desde el paradero Saco Oliveros, que también tendrá el mismo costo que el pasaje regular. Estos cambios forman parte de las disposiciones de transporte anunciadas por las autoridades para facilitar el desplazamiento de los usuarios durante las actividades del papa León XIV.

¿Cómo funcionará el servicio nocturno del 15 y 16 de noviembre?

El servicio también anunció una modificación especial para quienes necesiten movilizarse durante la madrugada del domingo 15 al lunes 16 de noviembre. De tal forma, la ruta 301 contará con un servicio nocturno especial desde las 9 de la noche del domingo hasta las 7 de la mañana del lunes, con una tarifa de S/5.00 por pasajero.

Asimismo, durante ese intervalo y a lo largo del lunes 16, el recorrido de esta ruta estará limitado hasta el paradero Balta. Así, los usuarios deberán considerar los cambios antes de planificar sus viajes, especialmente quienes utilizan habitualmente el servicio en las fechas que será la visita papal.

El anuncio se suma al plan de movilidad dispuesto por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), que contempla modificaciones en distintos servicios de transporte público durante la visita del pontífice.