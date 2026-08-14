Insólito pedido: Exigen excluir a candidato de Amazonas por ser "demasiado guapo"

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Lo que parecía una broma terminó convertido en trámite oficial. El pasado 12 de agosto, la ciudadana Ana Paola Arteaga Saqui, en representación del Frente Único de Damas de las siete provincias de Amazonas, presentó una tacha contra el candidato Amílcar Díaz Mendoza. El argumento central: su "extrema guapura" constituye una ventaja desleal y un peligro para la "estabilidad emocional" de la región.

El recurso, aunque parezca mentira, fue registrado formalmente bajo el expediente ERM.2026034476 y deberá ser evaluado por el Jurado Electoral Especial de Chachapoyas.

No declaró su belleza en hoja de vida

El documento, de 12 páginas, sostiene que Díaz Mendoza vulneró el Artículo 19 del Reglamento de Inscripciones al no declarar información "fidedigna" sobre su condición estética.

Según el texto, el candidato habría ocultado deliberadamente que posee un diseño "idéntico al de un muñeco de torta", lo que "induce al error al electorado de las siete provincias, que al verlo en los paneles cree estar ante un candidato común, cuando en realidad están ante una pieza de repostería fina".

Entre los fundamentos expuestos se afirma que el postulante guardó una "modestia excesiva que raya en la ilegalidad procesal" al no consignar su atractivo físico, y que su "mirada con efecto hipnótico" tiene el poder de "anular temporalmente la capacidad de discernimiento de los electores".

Comunidad presentó insólita "tacha de amor".

El escrito también califica su carisma como un "arma de destrucción masiva contra las solterías de la región" y sugiere que existirían indicios de un "pacto místico con Cupido" que le permitiría "flechar provincias enteras en un solo mitin".

Como medios probatorios, las demandantes adjuntaron "actas de suspiros documentados", un peritaje que lo describe como el "Ken de la Amazonía peruana" y hasta un certificado que asegura que sus paneles publicitarios "causan choques debido a que las conductoras y peatones se quedan mirando fijamente su perfil".

"Nos resistimos rotundamente a que un patrimonio de tanta guapura, caballerosidad y carisma sea expuesto a las masas y disputado en el debate público... Preferimos resguardar su encanto en la esfera privada", finaliza el documento, resumiendo lo insólito del recurso.

Amílcar Díaz Mendoza

Aunque el contenido parece una sátira, el Jurado Electoral Especial de Chachapoyas recibió formalmente el expediente y deberá decidir si admite a trámite o lo desestima por falta de sustento jurídico. Así, la política peruana vuelve a demostrar —como casi siempre—que puede superar la ficción, más aún en plena campaña regional.