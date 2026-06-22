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Cese temporal del servicio

Corte de LUZ en Lima y Callao el 22 y 23 de junio: Distritos, zonas y horario de suspensión

Corte de luz programado en distritos de Lima y Callao para el lunes 22 y martes 23 de junio. Descubre qué zonas se verán suspendidas y en qué horario se ejecutará la medida.

Corte de luz en Lima y Callao.
Corte de luz en Lima y Callao. (Generado con IA)

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/06/2026

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Pluz Energía Perú anuncia nuevo corte de luz en Lima y Callao. Conoce qué distritos y zonas se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico programado para el 22 y 23 de junio.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao

Si pensabas hacer trabajo remoto el 22 y 23 de junio, deberían recordar que en esos días habrá corte de luz en diversos sectores de la capital. La empresa Pluz precisó, en su portal oficial, que el cese temporal del recurso se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutará con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad y evitar averías futuras en la red.

Ante el anuncio de la restricción del suministro, se insta a los vecinos de Lima y Callao revisar la programación en canales oficiales y tomar medidas previsionales desde ya en caso su zona se vea afectada con la medida.

Corte de luz el 22 de junio: Lista de distritos afectados

Pluz precisó la lista de los distritos de Lima y Callao que se quedarán sin electricidad el lunes 22 de junio y el horario de la suspensión:

En San Juan de Lurigancho

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  • Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en P.J. El Arenal de Canto Grande Mz.  F3, H, I, J, K, K2, L, LL, M, N, N1, O, P, Q, A.H. Juan Pablo II etapa 1 Mz. L, LL, M, N, N1, O, P, Q, R.

En Magdalena del Mar

  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Conj. Hab. Marbella Edif. A, B, C, D, E, F, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, A.H. Medalla Milagrosa Mzs. A, B, C, D, E, calle Alberto Yabar cdras. 2, 3.

Sin servicio en Los Olivos

Sectores sin luz en Los Olivos.
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Corte de AGUA en Lima el 21 y 22 de junio: ¿Qué distritos se verán afectados, según Sedapal?
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Sin luz el 23 de junio: Zonas afectadas por el corte

El martes 23 de junio, los distritos de la capital también se verán afectados por el corte de luz. Descubre las zonas exactas donde será la restricción temporal:

En el Rímac

  • Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Av. Esteban Salmon cdra. 4, calle Polo D Eondegardo cdras. 4, 5, calle Gral. Vidal cdras. 3, 4, 5, Jr. inca Manco cdra. 4, Jr. Fray Antonio Daza cdra. 5, Jr. Quito Yupanqui cdra. 4, Jr. Mcal. Castilla cdra. 4.

En Carabayllo

  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en C.P. Chocas Bajo Mz. G.

Asimismo, Pluz Energía Perú precisó que el corte de luz en esta fecha se realizará en San Miguel, Magdalena del Mar, Lima Cercado, en estos sectores:

distritos sin luz
 

En San Juan de Lurigancho

  • Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en Agrup. Fam. 9 de Febrero Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, Q, R, S, T, U, Agrup. Fam. 10 de Octubre Mz. A, B, C, D, E, F.

En Lurigancho-Chosica

  • Desde las 8:30 a.m. hasta las 7:30 p.m. en C.P. Jicamarca Anx. 8 Mzs. 6D1, A1, A5, B1, B5, C5, D5, G2, G5, H5, I1, I5, J1, J5, K1, K5, L5, M5, sector Villa Unión Jicamarca Mzs. A5, B5, C5, D5, E5, G5, H5, I5, J5, K5, L5, Agrup. Vec. sector Sur Anx. 8 Mzs. A1, B1, C2, G1, G2, I1, J1, K1, R5, Com. Cerro Camote Anx. 8 Mzs. A1, E5, L5.

Según el cronograma difundido por Pluz, el corte de luz el 22 y 23 de junio se desarrollará  en distintos horarios y alcanzará urbanizaciones, asociaciones, calles y avenidas de varios distritos de Lima y Callao.

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